Ünlü aşçı YENİMEK kursiyerlerine aşure tarifi verdi

Yenimahalle Kurs Merkezi'ne gelerek yemek kurslarında eğitim gören kursiyerlere aşure tarifi veren Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, kursiyerlere Muharrem'in olmazsa olmazı aşureyi lezzetli yapmanın püf noktalarını anlattı. Aşurenin içerisine haşlanmış olarak konulması gereken baklagillerin ayrı ayrı haşlanması gerektiğini söyleyen Açıköz, “Baklagillerin hepsinin haşlanma süresi farklıdır. Bu yüzden baklagilleri ayrı ayrı haşlayın. Ceviz ve fındığı haşlamayın, onları bir gün öncesinden ıslatırsanız tazeliğini korumuş olursunuz” dedi.

Aşureye son dokunuşu yaparken çeşitli hastalıklara şifa kaynağı olduğu bilinen safran baharatını da eklediklerini belirten Açıköz, “Safran bildiğiniz üzere çok faydası olan bir bitkidir. Biz aşure yaparken tencereye bir çay kaşığı safran baharatı da ilave ediyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Açıköz'ün aşuresi beğeni topladı

Söyleşide katılımcılara bir de aşure sürprizi yapan Açıköz, kursiyerlere ekibiyle birlikte daha önceden yapmış oldukları aşureyi ikram etti. Aşureyi afiyetle yiyen kursiyerler, Açıköz ile video çekerek, “Yerliyse Yeriz” sloganı attılar. Kursiyerler, video ile yerli üretim ve tüketim konusunda sosyal mesaj verdiler.

Söyleşinin ardından aşuresini Başkan Yaşar'a da tattırmak isteyen Zeki Açıköz, Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Aşureyi tadan Yaşar, “Çok beğendim. Elinize sağlık. Ziyaretinizden memnuniyet duydum. Aşçılık hizmet sektörünün olmazsa olmazlarından. Devamlı yeniliğe açık bir alan. Biz de kurslarla vatandaşlarımıza bu konuda eğitim veriyoruz. Bugün sizin engin bilgilerinizden yararlandılar. Teşekkür ediyorum” dedi.