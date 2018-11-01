Ünlü Kazak Besteci Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi ile TÜRKSOY'un işbirliğinde Kazakistanlı ünlü besteci Kuddus Kojamyarov'un doğumunun 100'üncü yılı anısına Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Gagauzya Milletvekili İvanna Köksal ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov katıldı.

Kültürel zenginlikler harmanlandı

Keçiören Belediyesi ile TÜRKSOY'un işbirliğinde Türk devletleri arasındaki kültürel birlikteliğin geliştirilmesi ve Türk kültürünün dünyaya tanıtılması için Kazakistanlı ünlü besteci Kuddus Kojamyarov'un doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi. Türkiye'de yaşayan Kazaklar'ın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Akademik Uygur Müzikal Gösterisi ve Taklimakan Konseri büyük ilgi gördü. Türk Halk Oyunları Müziği eşliğinde Kazak Halk Oyunları ekibinin kendine özgü sergilediği dans gösterisi büyük alkış aldı.

Uluslararası ilişkilere yerel destek

Kuddus Kojamyarov'un doğumunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen etkinliğin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmek için önemli olduğunu söyleyen Başkan Ak, “Orta Asya'nın İslam'la tanışmasını ve irfan merkezi olmasını sağlayan Hoca Ahmet Yesevi'nin ülkesi Kazakistan'la kardeşlik hukukumuzu bu programlarla pekiştiriyoruz. Binlerce yıldır aynı kültür coğrafyasında yaşayan Türk milletleri liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda ekonomik ve kültürel kalkınma konusunda iş birliği kurarak güzel işler başarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Nazarbayev'in ortak tarih ve manevi zenginliklerimize dayanan iş birliği mesajları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizler de Türkiye ile Kazakistan arasında her geçen gün gelişen ekonomik ve kültürel bağa yerel yönetimler olarak katkı sunma gayretindeyiz” diye konuştu.

Kazakistanlı yetkililerden Başkan Ak'a teşekkür

Uygur Tiyatrosu Genel Direktörü Murat Akmadiev, Türk kültürünün yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için yoğun gayret gösteren Türkiye'ye ve Keçiören Belediyesi'ne şükranlarını sunarken, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Kuddus Kojamyarov'un doğumunun 100'üncü yıl dönümü anısına düzenlenen etkinliğe verdiği destekten dolayı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür etti. Programın sonunda karşılıklı plaket takdiminde bulunan protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Uygur Tiyatrosu Genel Direktörü Murat Akmadiev Başkan Ak'a Kazakistan'a ait yöresel kıyafet hediye etti.