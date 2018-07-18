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18 Temmuz 2018 14:22

Ürdün, Tunus ve Libyalı iş adamları ATO üyeleriyle buluştu

Ürdün, Tunus ve Libya’da gıda sektöründe faaliyet gösteren iş adamları, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği toplantıda ATO üyesi iş adamlarıyla bir araya geldi.

Ürdün, Tunus ve Libyalı iş adamları ATO üyeleriyle buluştu

18 Temmuz 2018 14:22


ATO’nun Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) iş birliğiyle düzenlediği toplantıya başkanlık yapan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, Ankara’nın gıda üretim ve dağıtımında da önemli bir merkez olduğunu söyledi. Yabancı firmalar ve Ankaralı iş adamları arasında köprü kurmayı görev olarak gördüklerini belirten Çetinkaya, "Doğru ticari ilişkileri doğru zamanda, doğru zemine oturtmak çok önemli. Ürün bazında da her türlü ticarette yardım ve desteğe hazırız" ifadelerini kaydetti.


Çetinkaya, ülkeler arası ticaretin gelişmesi için yapılan toplantıları önemsediklerini de sözlerine ekledi.


Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyit Pehlivan da konuşmasında heyetin Ankara’daki temasları hakkında bilgi vererek, AKA olarak ticaretin gelişmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ürdün, Tunus ve Libyalı 22 iş adamından oluşan ticari alım heyeti, gıda sektöründe faaliyet gösteren ATO üyesi iş adamlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantıya ATO Meclis Üyeleri Ömer Seğmen, Hamza Daşdan ve Zinnur Erol ile Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı Doğanalp Yusuf Çiftci katıldı.




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