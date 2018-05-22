Ürdün’de Salt Restorasyon Akademisi uzmanlarına çalışma ziyareti

TİKA, Ürdün’de yürüttüğü çeşitli teknik yardım ve işbirliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonu kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ürdün Salt Büyükşehir Belediye Başkanı Khalit Hüseyin Al Khashman başkanlığında Ürdün Salt şehrindeki tarihi yapıların korunması ve restore edilerek kullanıma açılması amacıyla kurulması planlanan Salt Restorasyon Akademisi’nde görevlendirilecek uzmanlardan oluşan heyete Türkiye’de çalışma ziyareti düzenlendi.

Ziyaret kapsamında İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğü, Rölöve ve Restorasyon Müdürlüğü (Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğünde (KUDEB) konuyla ilgili eğitimler verilerek yerinde incelemelerde bulunuldu.

Heyet ayrıca üniversiteler arasında işbirliğini geliştirmek ve restorasyon alanında Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever’i ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim görevlilerini makamlarında ziyaret etti.

Ürdün’ün başkenti Amman’ın batısında yer alan Salt şehri, tarih boyunca önemini koruyan şehitliğimize ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle Türkiye için büyük önem taşıyor.