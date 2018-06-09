Ürdünlü Mesleki Eğitimcilerle Türkiye Tecrübelerini Paylaşıldı

Türkiye’nin başarılı mesleki ve teknik eğitim veren liselerini yerinde inceleyen Ürdünlü yetkililer, Türkiye’de faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yanı sıra Türkiye’de yeni bir uygulama olan ve tek bir meslek alanında eğitim veren Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini de ziyaret etti. Okulların çalışma yöntemleri hakkında bilgi alan heyet, mesleki eğitimde devlet ve özel sektör işbirliği mekanizmalarının nasıl işlediği konusunda bilgilendirildi.

Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında; Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB MEYBEM, ASO Teknik Koleji, Bursa İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Yıldırım Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Nilüfer Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, GEMPORT Limanı, İstanbul Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde inceleme ziyaretlerinde bulunuldu.

Heyet ayrıca; Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş’ı makamlarında ziyaret etti.