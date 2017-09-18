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18 Eylül 2017 16:50

USB kablosu dediler cep telefonu çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, içinde USB kablosu olduğu beyan edilen kutularda piyasa değeri 5 milyon 250 bin TL olan 5 bin 855 adet cep telefonu ele geçirildi.

USB kablosu dediler cep telefonu çıktı

18 Eylül 2017 16:50


Alınan bilgiye göre, görevli gümrük muhafaza memuru, bir şirkete ait eşyalar geçici depolama yerinden çıkarılırken şirket görevlilerinin hareketlerinden şüphelenerek kutulardan bazılarını açtırdı. USB kablosu olduğu beyan edilen kutularda cep telefonu olduğu fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine geçici depolama yerine intikal eden İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kutularda 4 bin adet USB kablo olarak beyan edilen eşya yerine, cep telefonu olduğunu belirledi.


Kolilerin içinde, piyasa değeri 5 milyon 250 bin TL olan farklı marka ve modellerde 5 bin 855 adet cep telefonu olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca, şirket sahibi ve gümrük müşaviri hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.




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