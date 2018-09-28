Ustalar Çamlıdere'de buluştu

Caner Can'ın düzenlediği programda musikinin ve siyasetin ustaları bir araya geldi.

Çamlıdere'de Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'ne ithafen bir ilahi yazdıran ve bestesini Türkiye'nin önde gelen bestekarlarından Amir Ateş'e yaptıran Belediye Başkanı Caner Can, siyasetin ve müziğin ustalarını bir araya getirdi. Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, eski Maliye Bakanlarından Hasan Basri Coşkun, eski İçişleri Bakanlarından Saffet Arıkan Bedük gibi ünlü siyasilerin yer aldığı programda Amir Ateş ve Ali Coşkun, Hasan Basri Aktan ve Saffet Arıkan Bedük'ün şiirlerine yaptığı besteleri de okudu.

"Semerkandi" ilahisinin tanıtım gecesinde Diyanet İşleri Korosu eşliğinde Türk musiki dinletisi kulakların pasını sildi. Gecede Amir Ateş, "Ben Seni Unutmak için Sevmedim ki” isimli eseri eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun ile birlikte okudu. Uzun süre ayakta alkışlanan eski dostlar, uzun aradan sonra bir araya gelmenin de mutluluğunu yaşadılar.