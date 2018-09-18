Uyum süreci bitti, hediyeler Başkan Ak'tan geldi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle Keçiören Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Çizmeci İlkokulu'na ziyarette bulundu.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle Keçiören Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Çizmeci İlkokulu'na ziyarette bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, birinci sınıfa başlayan öğrencilere, çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verdi ve öğrencilerle yakından ilgilendi.

Birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerini vermek için sınıf sınıf dolaşan Başkan Ak'a, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ile okul müdürü Alp Arslan Demirhan eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Ak, okulda tamamlanan tadilat çalışmalarını da inceledi. Okul müdürü Alp Arslan Demirhan, okulların fiziki gelişimine yönelik sunduğu katkılar nedeniyle Başkan Ak'a teşekkür etti.

Birinci sınıflara 12 bin adet hediye paketi

Keçiören Belediyesi, okula uyum sürecinde ev ortamından farklı bir ortama adapte olmaya çalışan birinci sınıf öğrencilerine yönelik çeşitli faaliyetler yürüttü. Belediye, bu kapsamda Keçiören'de bulunan tüm ilkokullarda, birinci sınıfa başlayan öğrencilere kalem, silgi ve defter gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan toplamda 12 bin adet hediye paketi dağıttı.

İlköğretimin, eğitim hayatının temeli olduğunu söyleyen Başkan Ak, sağlıklı bir eğitim öğretim hayatı için gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin iyi motive olması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Ak, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dileklerini iletti.

Başkan Ak, öğrencilerle ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti tamamladı.