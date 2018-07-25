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25 Temmuz 2018 11:04

Uyuşturucu kavgasında feci şekilde can verdi

Ankara’da 2 şahıs, uyuşturucu almak için buluştukları kişiler tarafından darp edildi.

Uyuşturucu kavgasında feci şekilde can verdi

25 Temmuz 2018 11:04

Büyüyen kavgada bir kişi başından taşla ezilerek öldürüldü.


Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sıralarında B.B. ve U.Y. uyuşturucu madde almak için O.O.’nun yanına gitti. Alışveriş esnasında şahıslar arasında tartışma çıktı. Kavga biranda alevlenince O.O. durumu arkadaşlarına bildirdi. O.O.’nun arkadaşları K.K. ve M.A. kısa bir süre sonra olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. O.O., K.K. ve M.A. ellerine geçirdikleri taşla B.B. ve U.Y.’yi feci şekilde dövmeye başladı. İkiliden U.Y. yere düşünce, saldırgan 3 kişi, U.Y.’nin kafasını taşla defalarca ezdi. U.Y.’nin kanlar içinde yerde hareketsiz kaldığını gören saldırganlar bir anda panik yaparak olay yerinden kaçtı. U.Y.’nin arkadaşı B.B. ise şok geçirdikten sonra durumu ilgili yerlere bildirdi.



Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı


Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de kafasından feci şekilde yaralanan U.Y.’yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede hemen ameliyata alınan U.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Gözü dönmüş katil ve arkadaşları tutuklandı


Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların O.O., O.Y., K.K. ve M.A. olduğu belirlendi. 4 şahıs düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanırken aralarında birinin silahlı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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