Edinilen bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir araç takibe alındı. Takip sonucu yüklü miktarda uyuşturucu madde ile aracında yakalanan Ü.K., ifadesinde bir ikamette uyuşturucu yetiştirip satışa hazırladıklarını itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği adrese yapılan baskında Ü.K. isimli şüphelinin suç ortağı olan S.D. de yakalandı. Şüphelilerin birlikte kaldıkları öğrenilen evde yapılan aramada esrar yapımında kullanılan saksılara dikili bitkiler, yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ve FETÖ terör örgütüne ait yasaklı yayınlar bulundu. Bulunan yayınların içlerinde uyuşturucu madde, silah ile silaha ait mühimmat ele geçirildi. Evde ayrıca terör örgütü elebaşısı Gülen’e ait sohbet kasetleri ve yazdığı kitaplar da bulundu. Şüphelilerin terör örgütünün çöküşü ile uyuşturucu satışı ile finansal kaynak elde etmek istedikleri anlaşıldı.

Ele geçirilen çok miktarda uyuşturucu madde ve terör örgütüne ait yayınlara el konulurken, gözaltına alınan S.D. emniyete götürüldü.