Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 14:11

Uyuşturucu satmaktan yakalandılar, evlerinde FETÖ’ye ait yayınlar çıktı

Ankara’da uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde FETÖ terör örgütüne ait yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Uyuşturucu satmaktan yakalandılar, evlerinde FETÖ’ye ait yayınlar çıktı

06 Mayıs 2018 14:11


Edinilen bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir araç takibe alındı. Takip sonucu yüklü miktarda uyuşturucu madde ile aracında yakalanan Ü.K., ifadesinde bir ikamette uyuşturucu yetiştirip satışa hazırladıklarını itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği adrese yapılan baskında Ü.K. isimli şüphelinin suç ortağı olan S.D. de yakalandı. Şüphelilerin birlikte kaldıkları öğrenilen evde yapılan aramada esrar yapımında kullanılan saksılara dikili bitkiler, yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ve FETÖ terör örgütüne ait yasaklı yayınlar bulundu. Bulunan yayınların içlerinde uyuşturucu madde, silah ile silaha ait mühimmat ele geçirildi. Evde ayrıca terör örgütü elebaşısı Gülen’e ait sohbet kasetleri ve yazdığı kitaplar da bulundu. Şüphelilerin terör örgütünün çöküşü ile uyuşturucu satışı ile finansal kaynak elde etmek istedikleri anlaşıldı.


Ele geçirilen çok miktarda uyuşturucu madde ve terör örgütüne ait yayınlara el konulurken, gözaltına alınan S.D. emniyete götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç