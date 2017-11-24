Uzmanlar: "Anneler normal doğuma teşvik edilmeli"

Dr. Özlem Uzunlar, anne adaylarının normal doğuma teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Normal doğumda doğumla beraber bütün ağrılar biter. Sezaryen ise doğumla birlikte başlar, çünkü ağrılar ve toparlanma doğumdan sonraki süreçtir. Sezaryen bildiğiniz bir karın ameliyatıdır, bu nedenle anne bebek bağının kurulması biraz daha gecikecektir" dedi.

Sağlık Bakanlığı, sezaryene oranla normal doğumun teşvik edilmesi için her fırsatta gereken adımları atmaya devam ediyor. Bu konuda hekimlere de anne adaylarını bilgilendirme, korkusunun üstesinden gelme ve doğru yönlendirme konusunda büyük görev düşüyor. Zekai Tahir Burak Hastanesi eğitim görevlisi Dr. Özlem Uzunlar, son zamanlarda anne adaylarının araştırma yapmaksızın tercih ettiği sezaryen doğumun dezavantajlarını anlattı. Genel olarak bakıldığında normal doğumun fizyolojik olarak dünyadaki bütün canlıların doğum yolu olduğuna değinen Uzunlar, kadınların her şey uygun olduğunda yüzde 80-90’lara varan oranlarda rahatlıkla normal doğum yapabileceklerini ifade etti. Dr. Uzunlar, yıllar içinde kadınlarda obezite, çevresel şartlar ve insanlığın daha hareketsiz bir yapıya dönüşmesiyle normal doğumla ilgili bir takım problemler olmaya başladığını, bu yüzden de bir ameliyat biçimi olan sezaryenin kullanılmaya başlanıldığını kaydetti. Sezaryen operasyonunun çok acil durumlarda anne ve bebeği kurtarmak amacıyla keşfedildiğini ve bu yöntemle anne bebek ölümlerinin azaltıldığını aktaran Uzunlar, “Sezaryen bildiğiniz bir karın ameliyatıdır ve anestezi gerektiren bir durumdur, anestezi de annenin daha fazla ilaç alması demektir. Annenin toparlanması zordur, ameliyat olduğu için öncelikle kendine yönelecektir. Dolayısıyla bebeği emzirmesi, bebeğin bakımı, anne bebek bağının kurulması biraz daha gecikecektir" şeklinde konuştu.

"Normal doğum, doğumda biter"

Normal doğum sonrası ağrıların tamamen geçtiğini, annenin bebeğine konsantre olduğunu ve daha çabuk taburcu olduğunu ifade eden Uzunlar, sezaryenin ağrı çeken annelerde bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Uzunlar, "Doğum esnasında bebekte NST dediğimiz fetal monitorizasyonla ilgili bir sıkıntı olduğunda doğumu hemen sezaryenle gerçekleştirebilmekteyiz. Doğum annenin ve rahmin bebeği itmek amacıyla motor kuvvetiyle katıldığı olaydır. Bebek de bu sırada bir takım manevralar yapmak zorundadır, bazen bu manevralar gerçekleşmediğinde veya eylem durduğunda, bebeğin doğamayacağından emin olarak sezaryeni acil bir doğum yöntemi olarak kullanmaktayız. Normal doğum ağrılarla birlikte gider ama doğumla beraber bütün ağrılar biter, anne bebeğini kucağına alır. Sezaryen ise doğumla birlikte başlar, çünkü ağrılar, derlenme, toparlanma doğumdan sonraki süreçtir. Normal doğum doğumda biter, sezaryen doğumla başlar" diye konuştu.

"Gebelik takibi süresince gebelik okullarıyla doğru bilgilendirme yapılmalı"

Normal doğumun anneye olduğu kadar bebeğe de önemli etkilerinin olduğunu belirten Uzunlar, normal doğum sırasında salgıladığı hormonlar sayesinde bebeğin ciğerlerinin olgunlaştığı, normal doğmayan bebeklerin bundan yoksun kaldığı bilgisini verdi. Uzunlar, normal doğumda salgılanan oksitosin hormonunun aynı zamanda süt hormonlarını da uyardığı için normal doğuran annelerin daha hızlı emzirebildiklerini söyledi. Normal doğumun tercih edilememesinin ana sebebinin korku olduğunu aktaran Uzunlar, şöyle devam etti:

"Arkadaşının, annesinin veya çevresinin deneyimi gebelere korku olarak geri dönmekte. Bunu aşabilmenin en önemli yöntemi gebelik takibi süresince gebelik okullarıyla doğru bilgilendirme yapmak. Türkiye’de birçok gebeye doğum öncesi bilgilendirme için ulaşabilirsek normal doğum oranlarını arttırırız. Korku bilmemekten kaynaklanan bir şey. Biz hastane olarak yıllardır normal doğumu destekleyen politikalarla çalışan bir hastaneyiz. 2005 yılında kamudaki ilk suda doğum ünitesi Emine Erdoğan’ın açmasıyla hastanemizde kurulmuştur. Biz suda doğum yaptıran bir iki hastaneden biriyiz, gebelerin normal doğumunda her zaman yanındayız."

"Epidural normal doğumu tavsiye ediyoruz"

Epidural doğumu hastalara konfor amaçlı sunduklarına da değinen Uzunlar, doğumdan kaçınmanın en büyük nedenlerinden birinin ağrı korkusu olması sebebiyle bu ağrıları ortadan kaldırmak için epidurali tavsiye ettiklerini kaydetti.