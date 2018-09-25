Uzmanlardan anne adaylarına bamya yiyin tavsiyesi

Uzman Diyetisyen Yeşim Ay Atik, bamyanın günlük diyet lifi ihtiyacının yüzde 10'unu karşıladığını, böbrek, kalp, diyabet, cilt, solunum hastalıkları ile hamileler için faydalı bir besin olduğunu söyledi.

Uzman Diyetisyen Yeşim Ay Atik, bamyanın sağlık açısından faydalı bir gıda olduğunu belirtti. Yeşim Ay Atik, “Son dönem yapılan çalışmalar vücut işlevlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde probiyotik bakteriler ve prebiyotik besinleri gündemimize taşımıştır” dedi.

Atik, “Probiyotikler bağırsaklarımızda bulunan, yiyecek ve içeceklerimizdeki toksik ve zararlı maddeleri temizleyen, bağışıklığımızın kuvvetlenmesi, kolesterolümüzün ve şekerimizin düzenlenmesi gibi bize hizmet eden faydalı bakterilerdir. Prebiyotikler ise bu bakterilerin daha güçlü olması, daha hızlı çoğalabilmesi için onları besleyen gıdalardır.”

Hangi hastalıklara iyi gelir

Diyetisyen Yeşim Ay Atik, bamyanın doğum kusurlarını önlediğini ve bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olduğuna dikkat çekerek bamyanın içerisinde bulunan C vitamininin cenin gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti. Atik, “Bamya hem C hem de B9 vitamini açısından zengindir” dedi.

Ülkemizde özellikle son zamanlarda artan diyabet ve böbrek hastalarından ısrarla bamya tüketmelerini isteyen Diyetisyen Ay Atik, “Lif ve diğer besin maddeleri sayesinde, bamya vücudun kan şekerini dengeler ve diyabete yardımcı olur. Düzenli bamya tüketimi olası böbrek hastalıklarını önlemektedir. Böbrek hastalıklarının yarıdan fazlası diyabet sonucu oluştuğu için bu durum ayrıca diyabetle ilişkilidir. Bamya diyabeti azaltıp böbrek hastalıkları riskini en aza indirir. Ayrıca bamya, astım gibi solunum sorunlarına iyi geldiği bilinen C vitamini içerdiğinden C vitamini içeren meyve ve sebzeler tüketmek az bir miktarda olsa bile, solunum sorunlarını en aza indirmeye yardım eder” ifadelerini kullandı.

Bamyanın faydaları

"Bamyayı çoğu insan sevmez ancak faydaları da saymakla bitmez" diyen Diyetisyen Ay Atik, bamyanın faydalarını şu şekilde sıraladı:

“Bamya vitamin mineral antioksidan içeriklerinin yanı sıra içerdiği çözünebilir ve çözünmez lifler sayesinde önemli bir prebiyotik besindir. B vitaminin sentezlenmesinde rolü olan faydalı bakterilerin yayılmasını kolaylaştırır. Bamyanın içerisinde bulunan çözünebilir lif, yemeğin bağırsaklarda daha hızlı hareket etmesini sağlayarak kabızlık, şişme, fazla gaz gibi sindirim sistemi sorunlarını azaltır. İnce bağırsakta emilimin düzenlenmesine yardımcı olur ve dışkının hacim kazanarak vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Mide hacmini artırarak doygunluk hissi verir ve kilo vermeye yardımcı olur. Bağırsaklarda sağladığı önemli prebiyotik katkı ile içerisinde bulunan lif sayesinde şekerin emilimini kontrol etmektedir. Bu bakımından şeker hastalarının sıklıkla ve rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. A vitamini sayesinde göz sağlığını korur ve cilt sağlığı için fayda sağlar. Özellikle hamilelik döneminde zengin folik asit içeriğinden dolayı anne karnındaki bebeğin beyin gelişimine katkı sağlar. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan ve kemik sağlığı için önemli olan K vitamini açısından zengindir. Ancak kan sulandırıcı kullanan bireylerin günlük K vitamini alımına dikkat etmesi gerektiğinden bamya tüketiminin de dengeli olması önemlidir. Demir, kalsiyum, manganez ve magnezyum içeriği acısından zengin olan bamya, mevsiminde taze olarak tüketilebileceği gibi kurutularak ve uygun şartlarda dondurularak mevsim dışında da rahatlıkla tüketebileceğiniz faydalı bir besindir.”