Vadisseyl Zaferi’nin 440. Yılı Anma Etkinliği düzenlendi

yıl dönümü vesilesiyle, muharebenin yapıldığı Kasru’l Kabir şehrinde “Tarihi Oued El Makhazin Muharebesi: Askeri Çatışmadan Medeni Buluşmaya” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Faslı ve Portekizli akademisyenlerin iştirak ettikleri ve Türkiye’nin ilk kez katılım sağladığı etkinlikte, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık "Vadisseyl Muharebesi’nde Coğrafya ve İnsan Kategorisi" başlıklı bir konuşma yaptı. Afrika ve Akdeniz bölgesinin yanı sıra Avrupa tarihi için de bir dönüm noktası olan ve Fas’ın bölgede önemli bir güç haline gelmesini sağlayan Vadiü’s-Sebil (Vadisseyl) Zaferi’nde Osmanlı Devleti’nin Fas’ın müttefiki olarak oynadığı rolün hatırlandığı konferansta, iki ülkenin tarihten gelen müttefiklik ilişkisine dikkat çekildi.

24-25 Temmuz 2018 tarihinde Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle Fas Kurtuluş Ordusu Mensupları ve Eski Direnişçiler Yüksek Komiserliği tarafından Rabat şehrinde “Fas ve Türkiye: 500 Senelik Ortak Hafıza” başlıklı bir sempozyum düzenlenmiş ve bu etkinlik vesilesiyle iki ülkenin ortak tarihi kapsamlı olarak ele alınmıştı. İki ülkenin ortak hafızasının yeni çalışmalarla güçlendirilmesi yönünde alınan karar doğrultusunda, Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle başta Vadiü’s-Sebîl (Vadisseyl) Zaferi olmak üzere iki ülkenin tarihine ve ortak değerlerine ışık tutacak yeni projelerin hayata geçirilmesi tasarlanıyor.