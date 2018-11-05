Vakıf temsilcilerinden Akgül'e ziyaret

Eyyübi Vakfı temsilcileri ve Abidinpaşa Merkez Cami Vakfı temsilcileri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Yoğun çalışma temposunda ziyaretine gelen konuklarla yakından ilgilenen Akgül, “Mamak bizim ortak paydamız. İlçemizin tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunan bütün STK' lar ile omuz omuza birlikte hareket ediyoruz” diye kaydetti.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla belediyenin kapısının her daim açık olduğunu vurgulayan Akgül, “Mamak için üreten katılımcı bir yönetim anlayışımız var. Bu kapsamda da ilçemizde hizmet veren kurum ve kuruluşların ilçemize katma değer sağlayacak tüm fikir ve önerilerini çok önemsiyoruz” dedi.