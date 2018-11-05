İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vakıf temsilcilerinden Akgül'e ziyaret

Eyyübi Vakfı temsilcileri ve Abidinpaşa Merkez Cami Vakfı temsilcileri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Eyyübi Vakfı temsilcileri ve Abidinpaşa Merkez Cami Vakfı temsilcileri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Yoğun çalışma temposunda ziyaretine gelen konuklarla yakından ilgilenen Akgül, “Mamak bizim ortak paydamız. İlçemizin tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunan bütün STK' lar ile omuz omuza birlikte hareket ediyoruz” diye kaydetti.


Şeffaf belediyecilik anlayışıyla belediyenin kapısının her daim açık olduğunu vurgulayan Akgül, “Mamak için üreten katılımcı bir yönetim anlayışımız var. Bu kapsamda da ilçemizde hizmet veren kurum ve kuruluşların ilçemize katma değer sağlayacak tüm fikir ve önerilerini çok önemsiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.