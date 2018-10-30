VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Kupası için karşılaşacak

2017-2018 Voleybol Sezonu'nda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak bitiren VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı VitrA takımları Spor Toto Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya gelecek.

2017-2018 Voleybol Sezonu'nda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak bitiren VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı VitrA takımları arasında yarın, saat 18.30'da, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak, “2018 Spor Toto Bayanlar Şampiyonlar Kupası” müsabakasının medya toplantısı bugün TVF Başkent Voleybol Salonu toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıya; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, VakıfBank Spor Kulübü Takım Kaptanı Melis Gürkaynak, VakıfBank Spor Kulübü Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı VitrA Takım Kaptanı Jordan Larson ve Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, “Hepinize hoş geldiniz diyorum. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin iki güzide ve köklü ekibi VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın (31 Ekim 2018, Çarşamba) Spor Toto Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya gelecekler. Heyecanlı, çekişmeli, seyir ve mücadele gücü yüksek bir maç seyredeceğimizi düşünüyorum. Bayanlar liginin de bir anlamda açılış maçı olacak bu karşılaşmayı izlemeye, Ankara'daki tüm voleybol severleri Başkent Voleybol Salonu'na bekliyoruz. Bu karşılaşmayı; Türk voleybolunun dostu TRT Spor yayınlayacak. Voleybolun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan TRT Spor'a, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. Umarım hak eden tarafın kazanacağı, centilmence bir mücadele olmasını arzu ediyorum. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Ardından söz alan VakıfBank Spor Kulübü Takım Kaptanı Melis Gürkaynak, “Öncelikle 2018-2019 voleybol sezonunun hayırlı olmasını diliyor, bütün oyuncu arkadaşlarıma sakatlıksız, sorunsuz bir sezon olmasını diliyorum. Takım olarak Dünya Şampiyonası'nda yer alan oyuncularımızın olması nedeniyle geç toplandık ama karşılaşma için hazırız” dedi.

VakıfBank Spor Kulübü Başantrenörü Giovanni Guidetti ise, “Dünya Şampiyonası nedeniyle yarınki karşılaşmaya tam takım halinde hazırlanamadık. Birçok dünya yıldızı sahada olacak. Kupayı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı VitrA Takım Kaptanı Jordan Larson, “Bu karşılaşmaya hazırlanabilmek için kısa bir süremiz vardı. Kupayı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız” dedi.

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta ise, “Sezon başı olması itibariyle tam takım halinde kamp süreci geçiremedik. Bizim de rakibimiz gibi bazı oyuncularımız milli takımlarda yer alıyordu. Sahada elimizden gelenin en iyisi yaparak sezona kupayla başlamak istiyoruz. Sahada neler olacağını göreceğiz” ifadelerinde bulundu.