İl Jandarma Komutanlığında 21 Ağustos 2018 Salı günü gerçekleşen bayramlaşma programında Ankara Valisi Ercan Topaca’yı İl Jandarma Komutanı vekili, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ve Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural karşıladı.

Burada askerlerin bayramını tebrik eden Vali Ercan Topaca, yaptığı konuşmada Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek bayramların sevginin, muhabbetin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın doruğa çıktığı müstesna günler olduğunu vurguladı.

Bayramı, bayramın ruhuna uygun bir şekilde yaşamak gerektiğini söyleyen Vali Topaca, bunun için de her şeyden önce insanları sevmenin, onlara saygı duymanın, değer verdiğini göstermenin, hatırlamanın, gönül almanın, varsa kırgınlıkları, küskünlükleri gidermenin, büyüklerin dualarını almanın önemli olduğunu ifade etti.

Vali Topaca, “Sizler birlikte yaşayan, çalışan, gününün önemli bir kısmını aynı alanlarda geçiren ve aynı görevi ifa eden kişilersiniz. Dolayısıyla burada geçen zamanınızda işin getirdiği yoğunluk, stres içinde duygusallıkla birbirimizi kırabilir, üzebiliriz. Bu müstesna günleri vesile kılarak bunları ortadan kaldırmak; aramızdaki sevgiyi, muhabbeti artırmak bayramın gereğidir. Bu vesileyle aranızda varsa kırgınlık, küskünlük, büyükler aracı olsun, onları giderelim” dedi.

“Sizler, vatani görevini yapmak üzere buraya gelmiş, devletimize emanet olarak verilmiş evlatlarımızsınız. Sizlerin vatani görevinizi sağlık, huzur, güvenlik içinde, en güzel şekilde yaparak sevdiklerinize kavuşturmak görevimizdir. Bu anlamda komutanlarınız başta olmak üzere devletimizin bütün yöneticileri sizlerin rahat, huzurlu çalışabilmeniz için her türlü tedbiri almaya çalışıyor.” diye konuşan Vali Topaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu görevi yaparken hepimizin birbirine destek olması, birbirini koruması, birbirimize sahip çıkması ki bu görev vatan görevidir, gerektiği zaman birçok tehdit ve tehlikeyi de barındırır. Dolayısıyla birbirimize sımsıkı kenetlenmek, tehditleri ve riskleri de ortadan kaldırmaya vesile olur. Ben sizlerin özellikle bu hassas dönemden geçtiğimiz zaman dilimi içinde yapacağınız hizmeti Allah rızası için, vatan ve millet sevgisiyle bu devlete ve bu millete olan borcumuzu ödeme anlayışı içinde yapacağınızdan hiç şüphem yok. Bu konuda herkesin gerekli özveriyi göstereceğine, astlarına ve üstlerine gerekli kolaylığı göstereceğine eminim. Hayatımızla, yaptığımız işle, çalışmamızla, konuşmamızla, bakışımızla en güzel şekilde örnek olmak gerektiğini de asla unutmayalım. Milletimiz sizleri gördüğü zaman kendisini emniyette ve güvende hissediyor, size güveniyor. Milletimiz, sizin taşıdığınız bu elbisenin gölgesinde huzur buluyor. Dolayısıyla o güveni boşa çıkaracak şeylerden kaçınmak durumundasınız. Milletimizin emniyet, huzur içinde ve devletimize olan güvenini artıracak şekilde görevimizi ifa etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de devletten başka bağlanacağımız, emir alacağımız başka bir makamın da olmadığını hepimiz biliyoruz. Geçmiş dönemlerde bazı acı tecrübeler yaşadık. Arkadaşlarımızın tümünün uyanık olmasını istiyoruz.”

“En büyük koruyucu, gözetici, güç sahibi Cenab-ı Hak’tır. Ondan sonra yeryüzünde adaleti ve güveni sağlayan, devletimizdir. Biz devletimize bağlıyız.” diye konuşan Vali Topaca, askerlerin bayramını kutlayarak şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı, hayatta olan gazilere sağlık diledi.

Vali Topaca, konuşmasının ardından askerlerle tek tek bayramlaşarak Jandarmadaki görevlilerle bir süre sohbet etti.