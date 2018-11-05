Vali Topaca Ankara'ya veda etti

Ankara Valiliğinden, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi görevine atanan Ercan Topaca, düzenlenen törenle Ankara'ya veda etti.

Valiler Kararnamesi ile birlikte Ankara Valiliği görev süresi tamamlanan, görevine İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülkiye Başmüfettişi olarak devam edecek olan Vali Ercan Topaca, Valilik bahçesinde düzenlenen törenle görevine veda etti. Törende bir konuşma gerçekleştiren Topaca, “19 Eylül 2016'da başlamış olduğum Ankara Valiliği görevim, son çıkan Valiler Kararnamesi ile bugün itibariyle son buldu. Beni bu göreve layık gören ve desteğini her zamana arkamızda hissettiğimiz başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, il ve bölge müdürlerimize, karargahımızda çalışan bütün arkadaşlarımıza, görev yaptığım süre içinde her zaman desteklerini gördüğüm bütün belediye başkanlarımıza ve büyük bir anlayışla bize yardım eden Ankaralı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Daima anlatacağım çok güzel anılarım oldu”

Topaca, “2 yıllık görevim süresince gerek valilik personeli, gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımızdaki çalışan bütün arkadaşlarımın yakın ilgisini ve desteğini ve samimi şekilde görev yaptıklarını gördüm. Buda her alanda başarı getirdi. Bu vesileyle 26 aylık dönem içerisinde bütün hizmetlere desteğini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başkente hizmet etmek onurlu bir görevdir. Cumhuriyetimizin kurulduğu binlerce yıllık bu tarihi şehre hizmet etmiş olmak benim için bir gurur kaynağı. Hayatımda daima anlatacağım çok güzel anıların olduğu bir dönem oldu” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik güçlerine şükranlarımı sunuyorum”

15 Temmuz sonrası birçok sıkıntılı süreçlerin olduğunu kaydeden Topaca, “O olayları da dikkate alarak asayiş ve güvenlik konusuna çok önem verdik. Bu konuda gerek Emniyet Müdürümüze, gerek eski ve yeni İl Jandarma Komutanı ile İl Emniyet Müdürlerimizle birlikte emniyette çalışan bütün arkadaşlarıma, bu dönemde göstermiş oldukları olağan üstü gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Onlar, mesai durumuna bakmaksızın daima iş başında, tatil demeden, bayram demeden, gece ve gündüz demeden işe koştular. Bu vesileyle bütün güvenlik teşkilatımıza Ankaralı hemşehrilerim, şahsım ve devletin adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni valimiz, ülkesine hizmeti seven gayretli bir arkadaşımız”

Ankara'da eğitim alnında da çok önemli işlerin yapıldığını belirten eski Ankara Valisi Ercan Topaca, “Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı başta olmak üzere Milli Eğitim Teşkilatımıza ve bu yatırımların arsalarının temini ve diğer hususlarda tüm belediye başkanlarımızın olumlu desteklerini aldık. Yeni valimizde bildiğimiz gibi tecrübeli ve ülkesine hizmeti seven gayretli bir arkadaşımız. Onun da bu yatırımları devam ettireceği yönünde hiçbir endişemiz yoktur. Bu son kararname sonrası İçişleri Bakanlığı emrinde Mülkiye Başmüfettişi olarak bir süre kalacağım. Ondan sonraki gelişmelere göre de bir yol haritası oluşturacağız.”

Vasip Şahin'in yarın Ankara'da olması bekleniyor

Eski Ankara Valisi Ercan Topaca, herkesten helallik istedikten sonra tören alanından kendi şahsi arabasıyla ayrıldı. Öte yandan Valiler Kararnamesi ile Ankara Valiliğine atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin'in yarın Ankara'da olması bekleniyor.