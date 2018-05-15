Vali Ercan Topaca, Biz Anadolu’yuz Projesi’nin Ankara ayağında görev yapan öğretmenleri makamında kabul ederek onlara teşekkür etti.

Kabulde Vali Yardımcısı Ali Sözen, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve görevli öğretmenler bulundu.

Vali Topaca, projede göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ederek, “Biz Anadolu’yuz Projesi aslında son dönemde yapılan en önemli projelerden biridir. Yaklaşık 50 bin çocuğumuzu kapsıyor ama sonuçları itibarıyla bu sayının çok üstünde etkisi olan, verdiği mesajları ile çok geniş bir kesime ulaşan bir projedir. Bu projenin Ankara ayağını da Allah’a şükür en güzel şekilde yaptık. 2 bine yakın çocuğumuz geldi. Ülkemizin başkentini görme, tanıma, buradaki havayı teneffüs etme imkanı buldular. Gezdiler, en üst düzeyde kabuller oldu. Bu çocuklarımızın ruhunda, gönlünde, düşünce ve zihin yapısında çok önemli izler bıraktığını düşünüyorum. Siz de bu faaliyetin bir anlamda beyin takımıydınız. Hakikaten başarılı bir şekilde onları kucaklayarak, buradaki çocuklarımızla kaynaştırarak yüzümüzün akıyla bu projeyi tamamladık. Umarım bundan sonra da aynı şekilde o bölgenin çocuklarını ülkemizin diğer bölgelerindeki çocuklarıyla görüştürmek, buluşturmak imkanı devam eder” dedi.

O bölgede dört yıl çalıştığını, diğer şehirlerden hiçbir farkı olmadığını belirten Vali Topaca “Her türlü kötü propagandaya rağmen insan yapısı olarak da bizden biridirler ama bu terör hadisesinden sonra sosyal medyanın, televizyonların ve basının da etkisiyle farklı bir dünya, farklı bir kültür oluşturmaya çalıştılar. Bu proje, bir başlangıç gibi düşünüyorum ben. Kültürel anlamda onlara yüklenen, onların kulağına birileri tarafından söylenen, zihinlerine yerleştirilmeye çalışılan düşünceleri bu ziyaretler, bu programlar çerçevesinde kısmen dağıttığımızı düşünüyorum. Bu çocukların önemli bir kısmı Çanakkale’yi, Ankara’yı, Bursa’yı, İstanbul’u, Edirne’yi, Trabzon’u, Giresun’u gördü. Buralardaki insanların da aynı kendileri gibi Türkçe konuştuğunu, kendileri gibi sevindiğini, aile yapılarının, cadde ve sokağın kendi yaşadıkları bölgelerden farklı olmadığını bizzat yaşayarak, görerek anlama fırsatı buldular. İşte bu 50 bin çocuk, öyle tahmin ediyorum, ileride kendi bölgelerinde hep bu gezideki, bu programdaki o gözlemleriyle birlikte yetişecek ve yaşayacaklar. Bunun da çok olumlu etkileri olacak diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu projenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Katkılarınızdan, desteklerinizden, fedakarlıklarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

Vali Topaca Biz Anadolu’yuz Projesi’nde görev alanlara Başarı Belgesi verdi ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.