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13 Ağustos 2018 18:07

Vali Topaca, hayırsever Ülkü Ulusoy ile okul protokolü imzaladı

Ankara Valisi Ercan Topaca, “Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi” kapsamında Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi’nde hayırsever vatandaş Ülkü Ulusoy tarafından yaptırılacak 17 derslikli okul ile ilgili protokolü imzaladı.

Vali Topaca, hayırsever Ülkü Ulusoy ile okul protokolü imzaladı

13 Ağustos 2018 18:07


Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Ankara Valisi Topaca’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, hayırsever vatandaş Ülkü Ulusoy ve yakınları katıldı.


Protokol imza töreninde Vali Ercan Topaca, hayırsever vatandaşların, eğitim yatırımlarına önemli katkıları olduğunu belirterek katkılarından dolayı Ülkü Ulusoy’a teşekkür etti.


“Ayşe-Yakup Eskitoros” adıyla yapılacak okulun protokolü, Ülkü Ulusoy ile Vali Ercan Topaca tarafından imzalandıktan sonra Vali Topaca, Ülkü Ulusoy’a plaket verdi.




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