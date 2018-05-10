Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 11:21

Vali Topaca’dan sel mağdurlarına yardım müjdesi

Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören’de yaşanan sel felaketinde zarar görenlere ödemelerin başladığını belirterek, hasar tespit komisyonlarının raporlaması sonrası 60 konut, 24 iş yeri ve 19 araç sahibine 806 bin tutarında yardım yapıldığını söyledi.

Vali Topaca’dan sel mağdurlarına yardım müjdesi

10 Mayıs 2018 11:21


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’un da hazır bulunduğu basın toplantısında Vali Topaca, Keçiören’de geçen Pazar günü kuvvetli yağış sonucunda toplamda 24 iş yeri, 60 konut, bir de binalardaki ortak kullanım alanları olmak üzere 103 bağımsız bölümde maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybının olmaması bu işin sevindirici yönüdür" ifadesini kullandı. Oluşturdukları 7 komisyonun binalarda ve iş yerlerindeki hasar tespiti yaptığını vurgulayan Topaca, Keçiören’de 23 aracın zarar gördüğünü, bu araçlardan kaskosu olmayan 19 araçta hasar tespitinin yapıldığını söyledi.


Keçiören Belediyesinin sel sonrası anında harekete geçmesine ayrı bir parantez açan Topaca, "Belediye Başkanımız ilk andan itibaren olaya müdahale etti. Belediyemizin de 500 bin liranın üzerinde afetzedelere yardımı olacak" ifadelerini kullandı.


Yaşanan sel felaketi sonrası el birliği ile yaraları sardıklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında devletimiz yaraları sarmak için seferber oldu, yardımlar ulaştırıldı. Biz de Belediye olarak ev ve iş yerlerinin tahliyesi ve zeminlerinin ilaçlı özel suyla yıkanmasını gerçekleştirdik. Ayrıca yine dış cephelerinin boyanması, zemini çöken yerlerin tamiri ve tadilatı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun yağış sonrası ilçe genelinde yıkılan istinat duvarları ve hasar gören altyapı ile ilgili çalışma halindeyiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Ankara’ya, Keçiören’e ve vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun" dedi.


Vali Topaca basın toplantısı sonrası Başkan Ak’ı makamında ziyaret ederken, Ak hat sanatıyla yapılan bir tabloyu Topaca’ya hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç