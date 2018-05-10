Vali Topaca’dan sel mağdurlarına yardım müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’un da hazır bulunduğu basın toplantısında Vali Topaca, Keçiören’de geçen Pazar günü kuvvetli yağış sonucunda toplamda 24 iş yeri, 60 konut, bir de binalardaki ortak kullanım alanları olmak üzere 103 bağımsız bölümde maddi hasar oluştuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybının olmaması bu işin sevindirici yönüdür" ifadesini kullandı. Oluşturdukları 7 komisyonun binalarda ve iş yerlerindeki hasar tespiti yaptığını vurgulayan Topaca, Keçiören’de 23 aracın zarar gördüğünü, bu araçlardan kaskosu olmayan 19 araçta hasar tespitinin yapıldığını söyledi.

Keçiören Belediyesinin sel sonrası anında harekete geçmesine ayrı bir parantez açan Topaca, "Belediye Başkanımız ilk andan itibaren olaya müdahale etti. Belediyemizin de 500 bin liranın üzerinde afetzedelere yardımı olacak" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sel felaketi sonrası el birliği ile yaraları sardıklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında devletimiz yaraları sarmak için seferber oldu, yardımlar ulaştırıldı. Biz de Belediye olarak ev ve iş yerlerinin tahliyesi ve zeminlerinin ilaçlı özel suyla yıkanmasını gerçekleştirdik. Ayrıca yine dış cephelerinin boyanması, zemini çöken yerlerin tamiri ve tadilatı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun yağış sonrası ilçe genelinde yıkılan istinat duvarları ve hasar gören altyapı ile ilgili çalışma halindeyiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Ankara’ya, Keçiören’e ve vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun" dedi.

Vali Topaca basın toplantısı sonrası Başkan Ak’ı makamında ziyaret ederken, Ak hat sanatıyla yapılan bir tabloyu Topaca’ya hediye etti.