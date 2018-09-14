Vali Topaca'dan tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara veda yemeği

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara'da görev yaparken tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara akşam yemeği verdi.

Veda programına vali yardımcıları, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Tuğgeneral Mehmet Artar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve kaymakamlar aileleriyle birlikte katıldı.

Sözlerine “Veda yemekleri zordur, genelde hüzünlü olur” diye başlayan Topaca, yeni yerlere gitmenin, yeni bir çevre ve yeni insanlar görme açısından iyi olduğunu ama alıştığınız, sevdiğiniz bölgeden ayrılıyor olma açısından da bir o kadar zor olduğunu belirterek, “Ama memuriyet böyledir. Üst düzey görevlerde çok uzun süreler bir yerde kalma imkânı yoktur. Ben her gittiğim yerde çok farklı olaylarla, güzel kişilerle, kültürlerle karşılaştım. Bu tür değişiklikler faydalıdır; belli bir süreden sonra gitmek, yeni insanlarla çalışmak bizim mesleğimizin en güzel yanlarından biridir. Biz hizmet için buradayız, nerede görev verilirse hazır olduğumuzu ifade ederek bu mesleğe girdik. Yeni yerlerinizde de verimli ve güzel çalışmaların olacağını umuyorum. Bu anlamda en güzel temennilerde bulunuyorum” diye konuştu.

Emekli olan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar'a da veda eden Vali Topaca “Bugün İl Jandarma Komutanımıza da veda ediyoruz. Mehmet Paşa'mızla yaklaşık iki yıl birlikte çalıştık. Hepimiz oturduğumuz koltuklardan, kullandığımız yetkilerden bir gün ayrılacağız” diyerek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Topaca, tayini çıkan çalışma arkadaşlarına teşekkür edip tayinlerinin güzel hizmetlere vesile olmasını diledi.

Vali Yardımcısı Ali Sözen de söz alarak “Çok teşekkür ediyoruz, bizi onurlandırdınız. Bu gecenin bizler için önemi büyük. Sizinle çalışmaktan çok mutluyum. Hakkınızı helal ediniz” dedi.