Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkan Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için toplanan 100 bin imzada varılan son durum ile alakalı Ankara İl Seçim Kurulu önünde açıklamalarda bulundu. Reyhan, imza kampanyasında kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür ederek, “Bugün saat 11 itibariyle Genel Başkanımız Doğu Perinçek Anayasa’da öngörülen 100 bin seçmen onayını alarak resmen cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Saat 20’ye kadar bütün vatandaşlarımızı bu tarihi olaya tanık olmaları için ilçe seçim kurumlarına davet ediyoruz. Bizimle birlikte bu gururu paylaşmaya davet ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz 24 Haziran’dan zaferle dönmektir” ifadelerini kullandı.