Vatandaş anlattı, Başkan Ak çözüm üretti

Keçiören Belediyesi “tam zamanında belediyecilik” anlayışıyla hayata geçirdiği halk buluşmalarının bir yenisini Aşağı Eğlence Mahallesi'nde gerçekleştirerek, vatandaşların problemlerine anında çözüm buldu.

Vatandaşlara hizmetin yanı sıra onların gönüllerine de dokunan projelere hız kazandıran Keçiören Belediyesi, Başkan Mustafa Ak'ın öncülüğünde vatandaşların derdine derman olmayı sürdürdü. Halk buluşması öncesinde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Ak, Aşağı Eğlence Mahallesi'nde kurulan platformda vatandaşlarla yakından ilgilendi. Tam zamanında belediyecilik anlayışıyla vatandaşların sıkıntılarını çözmek için çeşitli notlar alan Başkan Ak, anında çözüme kavuşma imkanı olan problemlere derhal müdahale etti. Platformda toplanan bütün vatandaşın sıkıntılarını tek tek dinleyen Ak, yoğun sevgiyle karşılandı. Başkan Ak'la birçok kez görüşme imkânı bulduğunu söyleyen vatandaşların mutlulukları görülmeye değerdi. Zaman sınırlaması olmayan halk buluşmasında kimi vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Başkan Ak'a teşekkür ederken, kimileri ise uzun uzun problemini anlatma fırsatı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen halk buluşmasında gülümseten diyaloglar da yaşandı.

“Gözden ırak olmayı değil, gönüllerde taht kurmayı tercih ettik”

Gönül belediyeciliği seferberliği ile belediyecilik hizmetlerinin gönüllere dokunarak sunulduğunu belirten Başkan Ak, halk buluşmalarını bu yüzden sürekli hale getirdiklerini ifade etti. Belediyecilik faaliyetlerinin sadece altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesinden ibaret olmadığını, aynı zamanda gönülleri fethetmek gerektiğini kaydeden Ak, “Gözden ırak olan gönülden de ırak olur diyerek her zaman vatandaşlarımızla iç içe olduk. Biz gözlerden ırak olmak yerine gönüllerde taht kurmayı tercih ettik. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen, mutluluklarıyla da mutlu olan bir anlayışı benimsedik. Sokakta yürümekten, vatandaşlarımızla yüz yüze gelmekten çekinmeyişimizin temelinde de bu anlayışımız yer almaktadır. Bu anlamda bu gün vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinleyerek o sıkıntıları anında çözüme kavuşturduk” dedi.

Halk buluşmalarıyla birçok vatandaşın feraha kavuştuğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ak, “Halk toplantılarında 10 yıllık belediyecilik deneyimimizi harmanlayarak en verimli şekilde vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışını tam zamanında belediyecilik anlayışıyla taçlandırdığımızda vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını daha net hissediyor“ diyerek halk buluşmasına katılan vatandaşlara teşekkür etti.