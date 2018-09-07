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07 Eylül 2018 10:53

Vatandaş anlattı, Başkan Ak dinledi

Keçiören Belediyesi tarafından vatandaşların problemlerini yüz yüze anlatması için organize edilen halk buluşması, Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın katılımıyla Keçiören’in Ayvalı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Vatandaş anlattı, Başkan Ak dinledi

07 Eylül 2018 10:53


Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, vatandaşların sorunlarını Ak’a iletebilmeleri için Ayvalı Mahallesi’nde platform kurdu. Platformda Başkan Ak ile görüşmek isteyen vatandaşların kaydı oluşturuldu. Sırası gelen vatandaşla yüz yüze görüşme yapan Başkan Ak, çeşitli notlar alarak vatandaşın problemiyle bire bir ilgilendi. Vatandaşların sorunlarını dinlemek için Keçiören’in ayrı ayrı noktalarında her hafta gerçekleştirilen halk buluşmasına ilgi yoğun oldu. Dört saatten fazla süren halk buluşmasında vatandaş her türlü problemini anlatma imkânı buldu.


Halk buluşmasının ardından değerlendirme yapan Ak, “Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için her hafta halk meclisi havasında toplantılar gerçekleştiriyoruz. Derdini yüz yüze anlatmanın insanoğlu için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına anında müdahale etme imkânımız varsa buluşma anında derhâl çözüm üretiyoruz. Aksi halde yetkili birim müdürlerimize talimat vererek sıkıntıları feraha kavuşturuyoruz. Bilhassa kendini yalnız hisseden yaşlılarımızın yanında olduğumuzu bu vesileyle hissettirip, terapi niteliğindeki çalışmalarımızı tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.




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