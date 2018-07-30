Vatandaş Başkan Ak’a bir adım kadar yakın

Kuşcağız Mahallesi Muhtarı Kazım Doğruyol’u ziyaret ederek mahalleyle ilgili istişarelerde de bulunan Başkan Ak, daha sonra halk tırında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Sadece halk gününde değil pazar yeri, park ve esnaf ziyaretleriyle her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Başkan Ak, Keçiörenlilerle büyük bir aile olduklarına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız, kendi seçtikleri belediye başkanına bir adım kadar yakın olabilmeli. Halk buluşmalarımızda karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek, onlar için hizmet üretiyoruz. Halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve Keçiören’i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı oluyoruz. Keçiörenlilerden gelen taleplere göre bir yandan sorunlara çözüm üretirken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz” dedi.

Katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışını ilke edindiklerini, vatandaşın iyi ve kötü gününde de yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Ak, "Zaman zaman doğum günü kutlamaları, çay sohbetleri, taziye ziyaretleri ile vatandaşlarımızın sevinç ve üzüntülerini paylaşırken, bu vatan için mücadele etmiş kahraman şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizi ziyaret ediyor ve yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Vatandaşımızın ailesinin bir ferdi gibi her ihtiyacına koşuyor, dayanışma içinde oluyoruz. Onlar da bizi bağırlarına basıp, sevgilerini ifade ediyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.