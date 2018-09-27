Vatandaşla ‘Halk Meclisi' havasında buluşma

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın katılımıyla sorunların dinlendiği halk buluşmasının bu haftaki adresi Yakacık, Bağlarbaşı ve Şenlik Mahalleleri oldu.

Esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ak, yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Keçiören Belediyesi personelleri tarafından kurulan platformda gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ak, sorunların çözümü için çeşitli notlar aldı. Keçiören Belediyesi birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada kimi vatandaşların problemleri derhal çözülürken kimi vatandaşların problemleri ise ilgili birim müdürlerine aktarıldı. Her hafta farklı mahallede kurulan platformda Başkan Ak'la görüşme fırsatı bulan vatandaşın mutluluğu gözlerine yansıdı. Problemleri çözüme kavuşturulanlar ise Başkan Ak'a teşekkür etti.

“En verimli belediyecilik gönülleri fethetmektir”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunmak gerektiğini ifade eden Başkan Ak, vatandaşlardan aldığı güçle hizmetlere devam edileceğini belirterek, “Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirme konusunda zorluk çekmeyen bir belediyeyiz. 10 yıllık yerel yönetim deneyimimizden yola çıkarak, en verimli belediyecilik faaliyetinin sadece altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemeden ibaret olmadığını iyi biliyoruz. Bu bakımdan olağan belediyecilik anlayışının ötesine geçerek gönülleri fetheden ve vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettiren çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

“Halk buluşmalarını her mahallemizde gerçekleştireceğiz”

Vatandaşın problemlerini bire bir gerçekleştirdiği görüşmelerle dinleyerek, onların yüzlerine yansıyan sıkıntının ne derecede olduğunu anlama fırsatı bulduğunu kaydeden Başkan Ak, “ Biz Keçiören olarak büyük bir aileyiz. Her bir vatandaşımızın ayrı ayrı problemi var. Bu problemlerin çözümü için halk meclisi havasında yürüttüğümüz buluşmalar oldukça verimli geçiyor. Hem bir yönetici olarak hem de bir insan olarak vatandaşlarımızın gözlerine yansıyan sıkıntılarını halletmek gönül rahatlığı veriyor. Halk buluşmalarını bu yüzden çok önemsiyorum. Buluşmalarımızı Keçiören'in her mahallesinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.