Vatandaşların dolandırıcı isyanı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir inşaat firması tarafından dolandırılan vatandaşlar isyan etti. İddiaya göre inşaat firması sahibi 60 vatandaşı dolandırmış ve geçtiğimiz günde ailesini kaçırıyordu. Vatandaşların firma sahinin evinin önüne toplanmasıyla ailesinin taşınması engellendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir inşaat firması tarafından dolandırılan vatandaşlar isyan etti. 60 vatandaşı dolandırdığı iddia edilen firma sahibi geçtiğimiz günde ailesini kaçırıyordu. Vatandaşların firma sahinin evinin önüne toplanmasıyla ailesinin taşınması engellendi. Vatandaşlar en az 60 kişinin dolandırıldığını iddia etti. Hem tapularını verdiklerini hem para verdiklerini hemde açıkta kaldıklarını ifade etti. Dolandırıldığını iddia eden vatandaş, '' Burada oturuyorum. Burada inşaat firması olan O.K. isimli şahıs bizleri dolandırmıştır. 50-60 kişiyi dolandırmıştır. Bizlerin tapularını almış ve karşılığında hiçbir şey vermemiştir. Şuan duyduk ki evini Polatlı'dan taşıyormuş. Bizlerde buraya geldik engel olmaya çalıştık. Sayın Kaymakamımıza, Başsavcımıza, Sayın Bakanlarımıza, sesleniyoruz. Bu işe el atsınlar. Bizlere yardımcı olsunlar. Bizler evsiz kaldık. Evimizden çıkardı bizleri kiraya koydu, kiranızı ben vereceğim dedi. Fakat kiramızı da vermedi. Şuan ben mağdurum, açıktayım. Bizden aldığı evleri de başkasına sattı. Ha bugün ha yarın diye bizleri geçiştirdi, bizleri oyaladı."

Bir başka vatandaş ise, ''Başka biri olsa başka bir olay olsa bütün ilçe yetkilileri gelirdi. İlla bizim de Suriyeli mi olmamız gerekiyor. Taşınıyormuş böyle sahtekarlık olmaz. Bizim paramızı elimize versin nereye gidiyorsa gitsin. Biz mağdurlara yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu soğuk günlere girerken evsiz kaldık, verdiğimiz paramızı geri iade etsin '' iddialarında bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kamyona yüklenen eşyalar geri eve taşındı.