Vedat Dalokay Nikah Ve Kokteyl Salonu açıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök ve Nihat Yeşil’in yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış törenine, ünlü sanatçı Erol Evgin de eskimeyen şarkılarıyla renk kattı. Törenin açılış konuşmasını yapan Alper Taşdelen, nikah salonunun adını taşıdığı eski Ankara Belediye Başkanlarından mimar Vedat Dalokay’ı saygıyla andığını belirterek, “Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu o gösterdi. Biz de projelerimizle bunu göstermeye devam ediyoruz” dedi.

Nikah salonunu Ankara’ya kazandıran eski Çankaya Belediye Başkanlarından Doğan Taşdelen’e ve salonunun yenilenmesine katkı sunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu’na teşekkür eden Taşdelen, Vedat Dalokay Nikah Salonu’nun uzun yıllar Başkent’e hizmet verdiğini ve zamanla yıprandığı için tadilata ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, mimari yapısını ve dış cephesini koruyarak iç kısmını yeniden yaptıklarını söyledi. 3.5 yıl içinde Çankaya’da çok önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Başkan Taşdelen, Çankaya’yı "belediyeciliğin yükselen yıldızı" olarak tanımladı. Taşdelen, "Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri Ankara’nın en başarılı iki belediyesidir. Çünkü ranta değil, insana hizmet ediyoruz. Doların değil ağacın yeşilini seviyoruz. Halkın kaynaklarının halka dönmesi için çalışıyoruz. Çankaya’nın her yerinde projelerimiz yükseliyor. Çankaya Evlerimiz, kreşlerimiz ve parklarımızla yepyeni bir Çankaya yaratıyoruz" diye konuştu.

Göreve talip olurken “akılla, tutkuyla ve aşkla” çalışacaklarını söylediğini hatırlatan Taşdelen, “Sizler Çankayalı olmaktan keyif alın, gurur duyun, mutlu olun diye çalışıyoruz. Daha çok çalışacak gücü de sevginizden ve desteğinizden alıyoruz” dedi.

“Resmi nikahta ısrar edin"

23 yıldır hizmet veren Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda evlenenler ve nikaha iştirak eden konuklar hesap edildiğinde bu rakamın büyük bir ilçe nüfusuna denk geleceğini vurgulayan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise, "Görülüyor ki bu nikah salonu Ankara’nın önemli bir anı ve kimlik mekanı haline gelmiştir. Yapanları ve yaşatanları kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmasında belediyede kıyılan nikahların İçişleri Bakanlığı denetiminde olduğunu hatırlatan Gök, tüm vatandaşları resmi nikahta ısrarcı olmaya çağırdı.

Türk pop müziğinin romantik ve sevilen sesi Erol Evgin, açılış töreninde verdiği konserle Çankayalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Evgin, unutulmaz şarkılarının yanı sıra anlattığı fıkralarla de geceye ayrı bir renk kattı. Yılların eskitemediği şarkılarıyla Evgin, törene katılan üç kuşaktan insanları aynı koronun parçası haline getirdi. Evgin, sesiyle olduğu kadar fiziksel formu ve sahne performansıyla da izleyicilerden tam not aldı.

Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu, konsere katılan Çankayalılardan tam not aldı. İç bölümü tamamen yenilenen 350 kişilik nikah salonu, modern dekorasyona kavuşan kokteyl salonuyla da Başkent’e hizmet verecek.