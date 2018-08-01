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01 Ağustos 2018 12:35

Vefat eden 23. Dönem Niğde Milletvekili Göksel için TBMM’de tören

Vefat eden 23.

Vefat eden 23. Dönem Niğde Milletvekili Göksel için TBMM’de tören

01 Ağustos 2018 12:35

Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.


Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, milletvekilleri ve Göksel’in ailesi katıldı. Törende Göksel’in özgeçmişi okunduktan sonra dua edildi.


Göksel’in cenazesi Niğde Hacıabdullah Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Hacıabdullah Kasabası’nda defnedilecek.




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