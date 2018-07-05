Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 13:39

Vekiller yöresel tatları TBMM’ye taşıdı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor.

Vekiller yöresel tatları TBMM’ye taşıdı

05 Temmuz 2018 13:39

Kayıt için TBMM’ye gelen vekiller beraberlerinde bölgelerinin lezzetlerini de getirerek ikramda bulunuyor. Kayıtların yapıldığı TBMM Şeref Holü, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.


Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor.


Kaydını yaptıran AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, istişare halinde, yürüyen projeler hakkında çalışacaklarını belirterek milli iradenin kullanıldığını ifade etti.


AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise Hatay’da 6 yaşındaki Ufuk Tutar’ın kaybolmasıyla ilgili olarak, “Henüz haber çıkmadı. Biz sabır diliyoruz. Umutlu bir haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan kaydını yaptırdıktan sonra cezerye ikram etti. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Hüseyin Filiz kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere baklava dağıtırken, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise karpuz ve şalgam ikram etti. AK Parti Hatay milletvekilleri de kaydın ardından Hatay kömbe kurabiyesi ve kabak tatlısı ikramında bulundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri salep ve fıstık, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da elma ve armut ikram etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç