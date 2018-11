Veliler dikkat, başarılı bir çocuk yetiştirmek için bunlara dikkat edin

Eğitimciler, aile ve eğitim kurumunun işbirliği içinde çalışması gerektiğini ifade ediyor.

Çocuklarının iyi bir kariyer yapması, başarılı öğrenciler olması için veliler yoğun çaba harcıyor. Ancak bilinçsiz bir şekilde alınan kararlar bazen çocuklarımızı olumuz etkileyebilir. Artı Eğitim Kurumları kurucu müdürü Erhan Çetin, iyi bir eğitimin altın kurallarını açıkladı.

“Öğrenciye hitap çok önemlidir”

Her çocuğun özel olduğunu ifade eden Erhan Çetin, “Bizim için öğrenciye hitap çok önemlidir. Eğitmeni ona örnek teşkil eder. Bireyi kaybetmek kolaydır, asıl mesele ‘nasıl kazanabilirim' diyebilmesidir. Beyin fırtınası yaptırmak önemlidir. Sınıfların en fazla 15-20 olması gerektiğini düşünüyorum. Fazla sayıda ki bir sınıfta, öğretmenin her öğrencinin sorusuna cevap vermesi ve onların anlayabilmesi zordur” dedi.

“Çocuğa geçmişte yaptığı başarılarını hatırlatın”

Başarılı öğrenci yetiştirmenin altın kurallarını sıralayan Erhan Çetin, “Başarılı öğrenci demek, her şeyi bilmek zorunda olan öğrenci demek değildir. Her çocuğun farklı kapasitede olduğu unutulmamalıdır. Bir balığa uçmayı, bir kuşa da yüzmeyi öğretmeye çalışmanın ne kadar boş bir çırpınış olduğu gibi. Çocukları birbiri ile karşılaştırma yerine, çocuğun hedeflerini, başarılı olduğunda neler yapabileceğini hayal etmesini sağlamak çok daha doğru olur. Çocuğa geçmişte yaptığı başarılarını hatırlatın. Veliler öncelikle öğrencinin bir birey olduğunu kabul etmeli ve kararlarını sormalıdır. Veliler çocuğun en başarılı olmasını değil, mutlu olabileceği başarı seviyesini yakalayabilmesini istemelidir. Her şeyin en iyisini yapmasını değil yapabileceğinin en iyisini yapması istemelidir. Öğrenci eve gittiğinde sınavın getirdiği yükü ailesiyle paylaşabilmeli ve psikolojik olarak rahatlamalıdır. Öğrenci program dâhilinde çalıştığında, ‘az değil mi?, yeterli değil' gibi cümleler kurulmamalı, başarının çok çalışmakla değil düzenli çalışmakla geldiği unutulmamalıdır” diye konuştu.

Velilerin ders programını yapma, çocuğun uyku saatini belirleme, günlük soru sayısı belirlemeyi eğitim kurumuna bırakması gerektiğini ifade eden Artı Eğitim Kurumları kurucu Müdürü Erhan Çetin, “Veliler mükemmeliyetçi, baskıcı, başarı beklentisi yüksek, kaygı düzeyi yüksek tutumlardan uzak durmalı, Olumsuz düşüncelerini öğrenciye yansıtmamalı, hatta öğrencinin olumsuz düşüncelerini olumluya çevirebilmelidir. Başarısızlıkları cezalandırılmamalı aksine öğrenci ile yapıcı bir dille konuşulmalıdır. Başarıları ise zaten görevin diyerek göz ardı edilmemeli takdir edilmelidir. Veliler çocuğun başarısını değil azim ve çabasını takdir etmelidir” ifadelerini kullandı.

Öğretime geçmeden, öğrencilere ilk olarak bu konuların iyi aşılanmasını isteyen Erhan Çetin, “Öğrencilerin bu yönde motive edilmeleri, başarılı olmalarında etkili olacaktır. Örneğin; matematik dersinin, normal hayattaki problemleri çözmede gelişmiş bir beyine kavuşturacağı unutulmamalıdır. Türkçe-Edebiyat dersinin kendisini ifade etmesine sağlayacağı katkı anlatılmalıdır. Buna göre bir bakış açısı oluşturmasının faydalı olacağı, geniş görüşlülük, kültürlü ve donanımlı bir insan haline geleceği gibi avantajlı tarafları anlatılmadır. Anne ve baba, çocuğun başarısının önemli bir parçasıdır. Çocuğu tanımalı, onun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda ilerlemesine destek olmalıdır. Çocuğun ilgi ve isteklerinin göz ardı edildiği bir durum, çocuğun mutsuz bir birey olarak yaşama devam etmesi demektir ki, bunu da hiçbir anne baba tercih etmez” şeklinde konuştu.

Eğitim kurumun bulunduğu konumun dahi çocuk için pozitif bir enerji oluşturduğunu ifade eden Erhan Çetin, “Ankara'nın ardından, eğitim hayatımızın 11. yılında 7. şubemizi Aydın'da açtık. 360 derece Aydın manzarası ile öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Velilerimiz ve çocuklarımızın çok beğeniyorlar” dedi.