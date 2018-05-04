Vergi ödemesi için son gün 31 Mayıs

taksit ödemelerinin 31 Mayıs’ta sona ereceği belirtti.

Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 1. taksit ödemesinin son gününün 31 Mayıs olduğunu söyleyen Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, son günlerdeki vergi ödeme yoğunluğunu da dikkate alarak 31 Mayıs Perşembe gününe kadar Tebessüm Konağı’nda bulunan veznelerde hizmet verileceğini kaydetti.

Mükellefler, Pursaklar Belediyesinin www.pursaklar.bel.tr adresindeki web sayfası üzerinden E-belediye hizmetinden faydalanarak kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi tüm PTT merkez ve şubelerinden 284963 posta çeki numarasına da ödeme yapılabilecek. Ayrıca vergi ödemelerini Halk Bankası’nın tüm şubelerinden yapılabileceğini de belirten yetkililer, vergi ödemelerine Paraf ve World kartlarda taksit uygulanacağını açıkladı. Müdürlük yetkilileri, ödemelerin rahat ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için mükelleflerin son günlere kalıp mağdur olmamaları için uyarılarda da bulundu.