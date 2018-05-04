Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 11:45

Vergi ödemesi için son gün 31 Mayıs

Ankara Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergilerinin 2018 yılı 1.

Vergi ödemesi için son gün 31 Mayıs

04 Mayıs 2018 11:45

taksit ödemelerinin 31 Mayıs’ta sona ereceği belirtti.


Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 1. taksit ödemesinin son gününün 31 Mayıs olduğunu söyleyen Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, son günlerdeki vergi ödeme yoğunluğunu da dikkate alarak 31 Mayıs Perşembe gününe kadar Tebessüm Konağı’nda bulunan veznelerde hizmet verileceğini kaydetti.


Mükellefler, Pursaklar Belediyesinin www.pursaklar.bel.tr adresindeki web sayfası üzerinden E-belediye hizmetinden faydalanarak kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi tüm PTT merkez ve şubelerinden 284963 posta çeki numarasına da ödeme yapılabilecek. Ayrıca vergi ödemelerini Halk Bankası’nın tüm şubelerinden yapılabileceğini de belirten yetkililer, vergi ödemelerine Paraf ve World kartlarda taksit uygulanacağını açıkladı. Müdürlük yetkilileri, ödemelerin rahat ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için mükelleflerin son günlere kalıp mağdur olmamaları için uyarılarda da bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç