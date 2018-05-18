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18 Mayıs 2018 15:47

Vietnam’da An Giang Kız Eğitim Merkezi hizmete açıldı

Vietnam’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sadakataşı Derneği işbirliğinde tadilat ve donanımı gerçekleştirilen An Giang Kız Eğitim Merkezi hizmete açıldı.

Vietnam’da An Giang Kız Eğitim Merkezi hizmete açıldı

18 Mayıs 2018 15:47


TİKA’nın sivil toplum kuruluşları ile işbirliği projeleri kapsamında Sadakataşı Derneği işbirliğinde inşaatı ve donanımı tamamlanan An Giang Kız Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. 5 bin metrekare proje alanına sahip eğitim tesisi içerisinde kız ve erkek öğrencilerin eğitim alacağı iki bina bulunuyor. Merkezin kız bölümünün inşaatı ve donanımı TİKA tarafından yapıldı. Donanım kapsamında sıra, masa, yazı tahtası, masaüstü bilgisayar, yazıcı, ranza ve gardırop, yatak takımı ve yemek masası alındı. Kız öğrencilerin eğitim göreceği iki katlı binada alt ve üst katta her biri 45’er kişilik olmak üzere ikişer adet sınıf bulunuyor. Yaklaşık 90 milyon nüfusa sahip Vietnam’da 80 bin Müslüman bulunuyor ve yüzde 80’e yakını An Giang eyaletinde yaşıyor.


Vietnam An Giang Eyaleti yetkilileri, Müslümanlar için kutsal olan bu ayda böyle muhteşem bir eserin açılışına katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yetkililer, böyle bir eserin ortaya çıkmasına vesile olan Türkiye halkına teşekkürlerini sundular.




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