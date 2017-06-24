Villa hırsızlarına suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde gece bir evde el feneriyle dolaşıldığını gören site sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri H.İ.K. ve kardeşi U.K. ile arkadaşları İ.Ç’yi gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda girdikleri evlerden çaldıkları tespit edilen çeşitli eşyalar ile hırsızlık yaparken kullandıkları çorap, eldiven ve kar maskesi çıktı.

Olayı araştıran polis ekipleri yine bu kişiler tarafından evlerden çalındığı anlaşılan ve yakındaki bir tarlaya saklanan eşyaları ele geçirdi.

Televizyon, nargile, dolma tüfek, gramafon, bakır kazan, gazocağı, saray mangalı, işlemeli bakır tepsi gibi çok sayıda eşyanın yapılacak incelemenin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Hırsızların pahalı bakır kapkacak ve süs eşyalarını tercih etmeleri dikkat çekti.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.