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19 Kasım 2017 12:59

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara’da virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

19 Kasım 2017 12:59


Kaza, saat 11.00 sıralarında Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Kaya Aydoğan Caddesi üzerinde seyreden Ümit Gökdemir yönetimindeki 06 YIK 11 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yol kenarındaki uyarı tabelasını devirmesinin ardından yeşillik alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine elen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan sürücü Ümit Gökdemir ile araçta bulunan Sefa Akpınar’ı hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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