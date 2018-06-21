Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 12:09

Viyana’nın heykelleri galeri Çankaya’da

Çankaya Belediyesinin Kızılay’da bulunan sanat merkezi Galeri Çankaya, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın heykellerinin görsellerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Viyana’nın heykelleri galeri Çankaya’da

21 Haziran 2018 12:09


Çankaya Belediyesinin Kızılay’da bulunan sanat merkezi Galeri Çankaya, bu günlerde Avusturya’nın başkenti Viyana’nın heykellerinin görsellerini sanatseverlerle buluşturuyor. Uğur Atay’ın fotoğraf sergisi olarak açılan “Viyana’nın Heykelleri”, Viyana’da yer alan bazı sanat eserlerinin fotoğraflarından oluşuyor. Heykelleri tarihin önemli şehirlerinin tamamlayıcı unsurları olarak değerlendiren Uğur Atay, günümüzde heykellerin yüksek binalar arasında kaybolduklarına dikkat çekiyor. Viyana’nın sokaklarında yer alan, bir şekilde şehre dokunmuş, insanlık ailesine kendilerinden önemli birer parça bırakıp gitmiş insanlar ve insanlık tarihinde gerçekleşmiş önemli olayları yansıtan tarihsel belleği canlı tutan heykellerin fotoğrafları 30 Haziran’a kadar Galeri Çankaya’da olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç