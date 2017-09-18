Fenerbahçe ile Halkbank yarın saat 19.00’da Ankara TVF Başkent Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek organizasyonda, geçen sezon Efeler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank ile Kupa Voley’i kazanan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Şampiyonlar Kupası’nın tanıtım toplantısı TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu ve her iki takımın antrenör ve kaptanlarının katılımıyla yapıldı.

Zevkli bir müsabaka beklediğini dile getiren TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Yarınki maça bütün taraftarları bekliyoruz. İki takımımız da bizim ligimizin güzide takımlarıdır. Sportmence, zevkli geçecek bir müsabaka olacağına inanıyoruz. Bu müsabaka TRT’den canlı yayınlanacaktır. Biletlerimiz Başkent Spor Salona gişelerinden satılmaktadır. İnternet üzerinden de temin edilebilir. Her iki takıma da başarılar diliyorum” dedi.

Fenerbahçe Cephesi

Fenerbahçe Başantrenörü Veljko Basic, sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, “Bu maç iki takım için de çok önemli. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermek istiyoruz. Takımımızda bu sene önemli değişikliğe gittik. Yarısını değiştirdik ama geçen yıldan bu takıma dönen isimler de var. Geçen yıl çok verimli ve güzel bir sezon geçti ama artık yeni bir sezona başlıyoruz. Biz takım olarak nasıl oynadığımızı biliyoruz ama Halkbank’ın nasıl oynadığını bilmiyoruz. Avrupa ve Dünya Şampiyonası maçları nedeniyle ciddi hazırlık süremiz olmadı. Tek bildiğim şey hazır olduğumuz” diye konuştu.

Fenerbahçe takımı kaptanı Selçuk Keskin de, "İnsanları mutlu edebilmek için en iyi oyunumuzu oynayarak sahaya yansıtmak istiyoruz. Türkiye’nin en iyi takımlarından iki tanesi yarın süper kupa maçı yapacak. Umarım herkesin keyif aldığı izleyenlerin mutlu olduğu, seyri güzel olduğu bir maç olur. İyi oynayan kazanır. Kazanmak için buraya geldik. Fenerbahçe armasının olduğu her yerde favoridir. Biz de bu maçın favorisi olarak kendimizi görüyoruz. Bu maçı alıp evimize mutlu şekilde dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Halkbank Cephesi

Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac ise Fenerbahçe’nin iyi bir takım olduğunu bildiklerini ifade ederek, “Şampiyonlar Kupası önemli bir etkinlik. Zor bir karşılaşma olacak. Çok iyi iki takım mücadele edecek. Takımımızda birçok değişikliğe gittik. İyi bir sonuç almak için hazır olduğumuza inanıyoruz. Fenerbahçe çok başarılı bir takım. Onlar da birçok değişikliğe gittiler ama en iyi oyuncularını muhafaza ettiler. Halkbank’ın her zaman hedefleri büyüktür. Kendi şehrimizde oynuyoruz. Avantajımız olacaktır. Kupayı kazanmak istiyoruz. Zor bir maç bekliyorum. Bu maç için ciddi bir hazırlık süreci geçirdik” açıklamalarında bulundu.

Halkbank takım kaptanı Burutay Subaşı da, “Sezon başından sonuna kadar sakatlık yaşamadan fair-play içerisinde bir sezon geçirmeyi diliyorum. Biz kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın çok güzel bir maç oynayacak. Ankaralı taraftarların bizleri desteklemelerini istiyoruz. Fenerbahçe’nin taraftarı Türkiye’nin her yerinde var. Bizim taraftarımız geçen sene bir hayli büyüdü. Güzel bir atmosfer içinde güzel bir maç olur. Fenerbahçe’ye şimdiden başarılar diliyorum. Onlar da çok güçlü bir takım. Biz de gücümüzün farkındayız. Çok çekişmeli bir maç olacaktır. Umarım kazanan taraf biz oluruz” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından iki takım antrenör ve oyuncularının kupa ile poz vereceği sırada Fenerbahçe Başantrenörü Veljko Basic’in kupaya sarılması gülüşmelere neden oldu.