Vosvos sevdalıları Ankara’da buluştu

Belediye Başkanı Caner Can’ın çam ağacından yaptırdığı vosvos araç da yoğun ilgi gördü.

Aluçdağı Milli Parkı’nda gerçekleşen günlük Vosvos Buluşması Ve Festivali 250 vosvos aracını ve bin 500 vosvos sevdalısını bir araya getirdi. Çamlıderede üçüncü kez bir araya gelen vosvos sevdalıları 5 günlük kampları boyunca hem eğlendiler hem ilçeyi gezerek bol bol alışveriş yaparak ekonomik katkıda bulundular. Gündüz Çamlıdere ilçe merkezinde bulunan müzeleri ve doğasını gezen vosvos sevdalıları geceleri ise Aluçdağı’nda verilen konserler ile coştular.