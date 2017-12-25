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25 Aralık 2017 09:54

Winner İncek’te erken yılbaşı coşkusu

2018 yılına ‘Merhaba’ demeye hazırlandığımız günlerde Ankara’nın gözde eğlence mekanı Winner İncek, sürpriz bir programa imza attı.

Winner İncek’te erken yılbaşı coşkusu

25 Aralık 2017 09:54

Erken yılbaşı partisi düzenlenen mekanda ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sahne aldı.


Biletleri günler öncesinden tükenen erken yılbaşı partisinde müzikseverler eğlenceye doydu. Birbirinden özel sürprizlerle Winner İncek’te doyasıya eğlenen konuklar, sevilen sanatçı Yıldız Tilbe’nin seslendirdiği en güzel şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Hareketli parçaları ile konuklarını yerlerinde oturtmayan Tilbe, kendine has danslarını sergileyerek beğeni topladı. Efsaneleşen şarkıları ile izleyicilerden her zamanki gibi tam not alan ünlü sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan başkentlilere ve bu buluşmayı sağlayan Winner İncek’e teşekkür etti. Yetkililer 2018 yılı Mart ayında Ankaralı müzikseverleri yeniden Yıldız Tilbe ile buluşturma sözü verdi.




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