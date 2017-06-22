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22 Haziran 2017 16:50

Yabancı gazeteciler AFAD Kahramanmaraş Barınma Merkezi’ni ziyaret etti

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle Türkiye’ye getirilen 32 ülkeden 60 gazeteci, AFAD Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret etti.

Yabancı gazeteciler AFAD Kahramanmaraş Barınma Merkezi’ni ziyaret etti

22 Haziran 2017 16:50


Önceki gün Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Yerleşkesi’nde AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden’den ön brifing alan basın mensupları, ardından Kahramanmaraş’a geçerek AFAD Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ettiler. Brifing salonunda Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz’den detaylı bir sunum dinleyen gazeteciler, soru-cevap kısmında kamplardaki sosyal hayat, kültürel entegrasyon ve benzeri konularla ilgili bilgi aldılar. Toplantının ardından konteynerlerde kalan Suriyeli sığınmacıları ziyaret eden basın mensupları, fotoğraf çekip kamp sakinleriyle röportajlar yaptılar. Kamptaki sosyal hayatı ve işleyişi yerinde gören yabancı gazeteciler, sığınmacıların ihtiyaçları için kurulan lojistik depoyu da ziyaret ettiler. Basın mensupları, Kahramanmaraş ziyaretinin ardından Osmaniye’deki geçici barınma merkezini ziyaret etmek üzere kamptan ayrıldı.




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