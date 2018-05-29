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29 Mayıs 2018 19:14

Yağmur Ankara’yı felç etti

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış kentte hayatı felç etti.

Yağmur Ankara’yı felç etti

29 Mayıs 2018 19:14

Yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, içinde çok sayıda yolcunun olduğu halk otobüsleri suyun ortasında kaldı. Öte yandan su içinde kalan vatandaş suyla adeta savaşırken, kaldırımda duran vatandaşlar ise telefonlarıyla canlı yayın yaptı. Yol, bir vatandaşın rögar kapağını açmasıyla normale döndü.


Başkent caddeler yağan yağmur sonrasında nehir görüntüsüne büründü. Özellikle Çankaya’da bulunan Eskişehir Yolu üzerinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, caddeyi adeta göle çevirdi. Trafiğin neredeyse durduğu yol üzerinde çok sayıda araç ve içinde yolcu bulunan halk otobüsü sular içinde kaldı. Bilkent Metrosu’nu da su basarken, kimi vatandaşlar ise aracının üstüne çıkarak yardım bekledi. Öte yandan otomobili ile birlikte suyun şiddetine kapılan bir bayan sürücü aracıyla kaldırımın dibine kadar geldi. Korku dolu anlar yaşayan sürücü, gözyaşları içinde çaresizce etrafına baktı. Belli bir süre bekleyen kadın daha sonra aracından indi ve göle dönen caddede arabasını bırakarak gitti. Öte yandan kaldırımlarda bekleyen vatandaşlar sel sularından korunmak için duraklarda bulunan koltuklara çıktı.


Sosyal medya üzerinde canlı yayın yaptılar


Akşam saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağış sonucu Eskişehir Yolu adeta gole döndü. Göle dönen yolda mahsur kalan vatandaşlar korku dolu gözler içinde kurtarılmayı bekledi. Kaldırımda duran vatandaşlar ise şaşkınlık içinde yolda kalan araçları izledi. Kimi vatandaşlar ise suyla oyun oynadı. Otobüs durağında duran bir vatandaş ise telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Kilometrelerce trafiğin oluştuğu yola bir türlü yardım gelmeyince bir vatandaş suya girerek rögar kapağını açtı. Suların açılan rögar kapağından tahliye edilmesiyle yol normale döndü ve araçlar yollarına devam etti.




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