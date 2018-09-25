Yaklaşık 10 bin konut abonesi kartlı su sayaçlarını faturalı sayaçlarla değiştirdi

Günlük ortalama 100 kişinin başvuru yapmasıyla faturalı sayaç aboneliğine geçenlerin sayısı 10 bine yaklaştı.

Başkentlilerden gelen talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatıyla yapılan değişiklikle sayaç değişimleri başladı.

Günlük ortalama 100 kişi başvuruyor

Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerin sayaçlarını faturalı mekanik sayaçlarla değiştirebilmesine ilişkin düzenlemeye geçilmesiyle birlikte şu ana kadar 9 bin 335 abone bu işlemi gerçekleştirdi.

Düzenlemenin ardından günde ortalama 100 abonenin kartlı su sayacını mekanik sayaçla değiştirmek için başvuruda bulunduğunu ifade eden ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Orhan Ekinci, “Kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçişte yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşlara kolaylık sağlanarak, 10 dakika içerisinde işlemleri bitiriliyor. Bir süre sonra da sayaçları takılıyor. Yeni uygulamadan Başkentliler son derece memnun” dedi.

Değişime konutlardan başlandı

Ön ödemeli karta yüklenen suyun beklenmedik zamanlarda tükenmesi abonelerin en şikayetçi olduğu konuların başında gelirken, yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için ilk etapta sayaç değişimi konut aboneliklerinden başladı.

Başkent'in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı toplam 2 milyon 278 bin 239 bin abone bulunduğunu belirten Ekinci, toplam 429 bin 367 ön ödemeli kartlı sayaç abonesinin 364 bin 813'ünün konut abonesi olduğunu söyledi.

Sayaç değişimi nasıl yapılıyor?

Kartlı sayaçlarını mekanik sayaca (faturalı) dönüştürmek isteyen konut aboneleri “www.aski.gov.tr” adresinden detaylı bilgi alabileceği gibi değişim imkanından yararlanmak isteyen abonelerin, ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerekiyor.

Sayaçların değişimini konut sahiplerinin yapabileceğini vurgulayan Ekinci, sayaç değişimi konusunda şu bilgileri verdi:

“10 yılı geçen sayaçlarda 144 lira 15 kuruş, 10 yılın altındaki sayaçlarda ise sadece güvence bedeli olarak 81 lira 45 kuruş geçiş işlemi ücreti alıyoruz. Abonelerimiz tapu fotokopisi ve nüfus cüzdanıyla başvuru yapabilir. Bunun dışında konut sahibi başkasının üzerindeki aboneliği kendi üzerine alırken deprem sigortasını (DASK) da yaptırarak, başvuruda bulunabilir.” (AYŞ-BC -HA-Y)