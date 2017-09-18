Yalaza ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çekimleri devam eden dizinin ilk gösterimi, oyuncuların da katılımıyla halka açık olarak Taraklı’da gerçekleştirildi.

Dizinin başrol oyuncularından Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu üstlendiği gecede konuşan Osman Sınav, "Yalaza, Türkiye’nin mizah tarihinde yerini alacaktır" dedi.

Sınav, "Yalaza" kavramı üzerine uzun süredir araştırmalar yaptıklarını belirterek, "Herhalde bir fikrin demlenmesi böyle bir şey. Yaklaşık 10 yılda bu fikir demlendi, fikirlerin demlenmesi iyi bir şeydir, acele etmemek lazım" diye konuştu. Yerel bir kavramdan milli bir komedi formatı üretmeye çalıştıklarının altını çizen Sınav, "Burada insanların birbirine yaptığı ’yalaza’dan biz bir prodüksiyon yapıyoruz. Kendi karakterlerimizle bunu Türkiye çapında bir komedi formatı haline getiriyoruz. İnşallah günün birinde komedi konusunda yazan insanlar bunu bir doktora tezi yapacaklardır. Buna çok inanıyorum. ’Yalaza’yla ilgili tezler yapılmıştır ama komedi formatıyla bu dizi Türkiye’nin mizah tarihinde yerini alacaktır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli’nin de katıldığı gecede Mustafa İsen, Osman Sınav ve Hasan Kaçan’a Taraklı’nın tanıtımına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederek fahri hemşehrilik belgesi verdi.

Yönetmenliğini Osman Sınav’la birlikte Mehmet Bahadır Er ve Yücel Hüdaverdi’nin üstlendiği dizi, hikayesinin yanı sıra sıcak ve tarihi kasaba görüntüleriyle dikkat çekiyor. Dizisinin oyuncu kadrosunda Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Erol Aksoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Gamze Karaduman, Merve Erdoğan, Lalizer Kemaloğlu, Ergül Miray Şahin, Mert Carim, Tibet Tursun, Kerem Muslugil, Ercü Turan, Zeynep Gülmez, Gizem Koçer, Erdal Cindoruk, Elif İnici, Batuhan Aydar, Özkan Ayalp, Ömer Gecü, Eray Ayaz, Eylül Naz Özgen gibi isimler yer alıyor. Dizinin senaryosunda karikatürist Hasan Kaçan’la birlikte Uğur Kaçan, Sadettin Tolan, Eda Tezcan ve Makbule Kosif imzası bulunuyor. Dizi, her cumartesi TRT1 ekranlarında saat:20.00’de izleyiciyle buluşuyor.

Bu dünyaya ağlayarak getirirler Yalaza ile güldürürler

Abartılı hikaye anlatmaya dayalı yalaza kültürü üzerine kurulan dizi, Taraklı’da doğup büyümüş beş çocuk babası marangoz İbrahim’in hikayesini anlatıyor. İbrahim’in dört yetişkin kızı, afacan küçük oğlu ve evin etrafında dolanan damat adayları dışında pek bir sıkıntısı yoktur. Güler yüzlü, sevecen Anadolu insanı İbrahim, aşkla mantık arasında kalır, zaman zaman bunalıp dünyadan el etek çekmeyi düşünür ama her şeye rağmen pozitif kişiliğini korur. İbrahim’in ilk aşkı Alev’in Taraklı’ya geri dönmesi birçok şeyi değiştirecektir.