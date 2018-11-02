Yalçın Akdoğan, “FETÖ ağzıyla konuşması kabul edilemez”

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "FETÖ ağzıyla bir milletvekilinin konuşması kabul edilemez bir durum. Bu konuda bütün milletimizin ortak bir hassasiyeti ve duyarlılığı var" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin sorularına cevap verdi.

Cihangir İslam'ın konuşmasının yakışıksız olduğunu belirten Yalçın Akdoğan, "15 Temmuz ruhunu ayaklar altına alan, bırakın bir milletvekilini herhangi bir vatan evladına yakışmayacak... Yani 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını yaşayan, bu kadar şehidimizin olduğu, bu kadar büyük bir ihanet hadisesine karşı böyle bir tavır son derece yakışıksızdır" diye konuştu.

Yalçın Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin bu konudaki yüksek hassasiyetine karşı çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. FETÖ ağzıyla bir milletvekilinin konuşması kabul edilemez bir durum. Bu konuda bütün milletimizin ortak bir hassasiyeti ve duyarlılığı var. FETÖ'nün yaptıkları Türkiye'ye karşı bir ihanettir. Yani FETÖ'yü sahiplenirmiş gibi, onların söylemlerini dile getirmek, FETÖ elebaşının ağzıyla söylemleri tekrar etmek yakışmamıştır. Meclis kürsüsünde bunun ifade edilmiş olması bu vahim durumu değiştirmiyor. Buna karşı gösterilen tepkiler de son derece haklı tepkiler".