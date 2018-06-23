Yalçın Topçu: "Yine hüsrana uğrayacaklar"

Büyük Türk milleti feraset ve irfan abidesi iradesiyle, 24 Haziran akşamında bunların hepsine sandıkların dibinde yer ayıracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Astana’nın Kazakistan’ın başkenti oluşunun 20. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen konser programına katıldı. Kazakistan Ankara Büyükelçiliğinin tertip ettiği programa Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş ve çok sayıda davetli de katıldı.

Program çıkışında gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Topçu, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve Kandil operasyonuyla ilgili soruya, "Bölücü küresel terörün yuvalarına giren silahlı kuvvetlerimiz köklerine kibrit suyu döküyor. Bu mücadele milli lojistik ve Ankara merkezli strateji ile yapılmaktadır. Allah, silahlı kuvvetlerimizi muzaffer etsin. Şehitlerimize cennet ve cemalini nasip etsin, gazilerimize şifa milletimize sabır versin" dedi.

24 Haziran seçimleri ile ilgili görüşleri sorulan Topçu, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleri ile siyasi istikrarımız korunacaktır. Siyasi istikrarla Türkiye kazanırken, Türkiye’yi tercih edenler de kazanacaktır. Dolarları, PKK-HDP’leri, YPG-PYD’leri, FETÖ’leri, DEAŞ’ları, ağaç bahaneli Gezi’leri, kasalı kutulu kumpasları ile üzerimize geldiler, yapamadılar, milletimizin ferasetine ve irfanına çarpıp darmadağın oldular. Siyaset mühendisliği yapanlar, birbirine benzemezleri bir araya getirenler yine hüsrana uğrayacaklar. Büyük Türk milleti feraset ve irfan abidesi iradesiyle, 24 Haziran akşamında bunların hepsine sandıkların dibinde yer ayıracak. Siyasetimizi ve ekonomimizi bozmayı, vatanımızı milletimizi bölmeyi hedefleyenler devletimizi yıkamayacak, vatanımızı parçalayamayacaklar. Kürt’ü, Türkmen’i, Arap’ı, Alevi’si, Sünni’si ile ay-yıldızlı al bayrak altında kıyamete kadar beraber yaşamaya kararlı olan büyük Türk milletini bölemeyecekler."

"Allah’ı bir, peygamberi bir, tasası bir, sevinci bir, kıblesi bir tek milletiz biz"

Topçu, "Bizi Irak yapamayacaklar. Bizi Mısır, Libya, Suriye yapamayacaklar. Etnisitemiz ve mezhebimiz ne olursa olsun, her birimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf, alnı açık, başı dik, 780 bin kilometrekarenin tapusunu cebimizde taşıyan vatandaşlarıyız. Kanlarımız kanlarımıza, canlarımız canlarımıza karışmış, üç hanenin ikisinde gelinimiz, damadımız, evlatlarımız var. Allah’ı bir, peygamberi bir, tasası bir, sevinci bir, kıblesi bir tek milletiz biz" dedi.

"İstatistiki bilgiler gereken cevabı vermektedir"

Türkiye’ye dış kaynaklı yatırımların artması, fakat buna karşın yabancı yatırımcılara Türkiye’nin güvensiz ülke imajı çizilmeye çalışıldığının sorulması üzerine Topçu, "Yatırımcılar için güvenli olan ülkemize yatırımlar sel gibi akıyor. Türkiye, Avrupa’da yapılacak 6 bin 653 doğrudan yabancı yatırım projesinden 229’unu alarak, 3 sıra yükselerek İspanya’nın ardından 7’nci sıraya yükselmiş durumda. Türkiye doğrudan yabancı yatırımlarından aldığı payı 2017’de 2016’ya göre yüzde 66 artırarak 2017’de 13.078 istihdam sağlamış durumdadır. İstatistiki bilgiler gereken cevabı vermektedir" şeklinde konuştu.