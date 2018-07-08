Yamaç paraşütçülerinin buluşma noktası Ayaş

Ayaş Kumludoruk Tepesi, hem spor hem eğlence hem de adrenalin tutkunu yamaç paraşütçülerinin uğrak noktası oldu. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Kumludoruk Tepesi’nde buluşan yamaç paraşütçüleri, ilçe turizmini de canlandırıyor. 2009 yılından bu yana Türkiye rekorlarının kırıldığı, birçok yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapan Ayaş Kumludoruk Tepesi, 2020 Dünya Hava Oyunları’na aday olabilecek kapasitede gösteriliyor. Havacılık ve yamaç paraşütü uçuşları ile mesafe yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan Kumludoruk Tepesi, doğa ve spor turizminde marka olma yolunda ilerliyor. Yamaç paraşütü yapanların buluşma noktası olan Ayaş Kumludoruk Tepesi, birçok spor kulübü tarafından da eğitim pisti olarak kullanılıyor.

Ankara’nın doğa ve spor turizminde tanınmasına katkı sağlayan yamaç paraşütünü desteklediklerini, bu alanda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirten Ayaş Belediye Başkanvekili Burhan Demirbaş, “Ayaş, doğası ve temiz havasıyla tam bir turizm merkezi. Yamaç paraşütü de bize turizmle ilgili büyük katkı sağlayacak. Yeni tesisler ve konaklama alanlarıyla yamaç paraşütünün önemli merkezlerinden biri olmak istiyoruz. Tüm yamaç paraşütü sporuyla ilgilenenleri Ayaş’a davet ediyorum” dedi.

Türk Hava Kurumu Ankara Sportif Havacılık Kulübü’nden Özay Görmez ve Ertan Balkiraz’ın Ayaş merkeze yakın Kumludoruk Tepesi’ni 8 yıl önce keşfetmesiyle kısa sürede adını duyuran ilçe, mikro-meteorolojik özelliği ile yamaç paraşütüne en uygun merkezlerden biri olarak nitelendiriliyor. Hem merkeze yakınlığı hem de ulaşım kolaylığı olan Kumludoruk Tepesi’nde uçuş için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden NOTAM (uçuş izni) alınırken, Türkiye rekorları kıran yamaç paraşütçüleri dünyanın da dikkatini çekiyor.