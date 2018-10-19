Yamaçevler'de tapu heyecanı

Yenimahalle'nin son gecekondu bölgesi Yamaçevler'de tapusu olmayan 500'e yakın vatandaş hak sahibi yapıldı. Yenimahalle Belediyesi, dört gözle beklenen kentsel dönüşüm projesinin gün yüzüne çıkmasıyla beraber tapusu olmayan bölge sakinlerine tapularını dağıtılıyor. Yeni hak sahipleri bu tapuları ile evleri yıkıldığında kira yardımı da alabilecek.

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallesi sınırları içerisinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son veriliyor. Yenimahalle'ye ve Yenimahalleliye yakışır kaliteli sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt oluşturmak amacıyla harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 67 hektarlık alanda 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükseltecek. 2 etaptan oluşan proje kapsamında 2+1, 3+1 daire tiplerinde toplam 4 bin konut yapılacak. Proje içerisinde 3 adet cami, 1 adet ilkokul, 1 adet ortaokul, 1 adet lise, 2 adet sosyo-kültürel tesis, 3 adet sağlık tesisi ve 1 adet resmi kurum alanı konumlandırılırken toplam 174 bin metrekarelik yeşil alana 15 park yapılması planlanıyor.

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Yaşar, “Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Burası ilçemizin son gecekondu bölgesi. Bölgede bin 500 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Vatandaşlarımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Şimdi dağıttığımız tapularla bu bölgede tapusuz gecekondumuz kalmayacak. Bölge halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yenimahalle Belediyesinin yaptığı çalışmayla bin 500 gecekondudan 500'e yakını tapusuz evlerden oluşan bölgede herkes hak sahibi yapılırken, tapularını alan vatandaşlar Başkan Yaşar'a teşekkür ettiler.