Yaman, AK Parti'den aday adayı oldu

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, AK Parti'den Yenimahalle Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz'e aday adaylık müracaat belgesini teslim eden Hilmi Yaman, “Bu başvuruyla Yenimahalle için bizlerin de yapabileceği güzel çalışmaların olduğunu göstermek istiyorum. Her insanın doğup büyüdüğü yere karşı sorumlulukları vardır. Yenimahalle'ye hizmetkar olmak beni mutlu edecektir” dedi.

"AK Parti belediyeciliği yeniden Yenimahalle ile buluşmalı" diyen Yaman, “Bize düşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaktır. Çıktığımız bu yolda güzel işler yapacağımıza inancım sonsuzdur. Allah utandırmasın” diye konuştu.

Hilmi Yaman kimdir?

Hilmi Yaman, 15 Mayıs 1967'de Ankara Çamlıdere'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çamlıdere'de, lise öğrenimini ise Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesinde işletme okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Bölümündeki lisans eğitiminin ardından Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi'nde yüksek lisans yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Yaman, aynı zamanda Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı, Başkent Ankara Meclisi Genel Başkan Yardımcısı, HYB Petrol Ürünleri şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Ankaragücü Disiplin Kurulu Üyesi ve Gençlerbirliği Kongre üyesidir. Ayrıca Çamlıderespor'da başkanlık ve Kızılcahamam-Çamlıdere Dernekleri Platformu'nda yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı. 2004-2009 yılları arasında Yenimahalle Belediyesinde Meclis Üyesi olarak görev aldı. Bu süreçte belediyede 2004 Nisan-2004 Ağustos tarihleri arasında Altyapı Komisyonu 2. Başkanlığı, 2004-2005 tarihleri arasında Altyapı Komisyonu 2. Başkanlığı, 2006-2007 tarihleri arasında Engelliler ve Kadın Hakları Komisyon Başkanlığı, 2007-2008 tarihleri arasında Kanun İdare ve Tarifeler Komisyonu Başkanlığı, 2008-2009 tarihleri arasında İsimlendirme Komisyonunda üyelik ve 11.08.2005-27.07.2006 tarihleri arasında Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. Hilmi Yaman, evli ve üç çocuk babasıdır.