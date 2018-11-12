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Yaman'a Ankaralılardan tam destek

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, AHİD yönetimi ve şubeleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, AHİD yönetimi ve şubeleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.


AK Parti'den Yenimahalle Belediye Başkan aday adayı olmak istediğini söyleyen Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Ankaralılardan destek istedi. Yaman, “Bu başvuruyla Yenimahalle için bizlerin de yapabileceği güzel çalışmaların olduğunu göstermek istiyorum. Her insanın doğup büyüdüğü yere karşı sorumlulukları vardır. Yenimahalle'ye hizmetkar olmak beni mutlu edecektir" dedi.


"AK Parti Belediyeciliği yeniden Yenimahalle ile buluşmalı" diyen Yaman, “Bize düşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaktır. Çıktığımız bu yolda, sizlerle güzel işler yapacağımıza inancım sonsuzdur. Bu yolculukta heyecanıma ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

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