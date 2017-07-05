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05 Temmuz 2017 17:07

Yanan binada bulunan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Başkent’te boşaltıldıktan sonra yıkımına devam edilen Zübeyde Hanım Hastanesi Etlik Semt Polikliniğinde yangın çıktı.

Yanan binada bulunan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

05 Temmuz 2017 17:07

Binanın boş olması büyük bir faciayı önlerken, binadaki yavru köpekler itfaiye tarafından tahliye edildi.


Başkent’te bir süre önce boşaltıldıktan sonra yıkımına devam edilen Zübeyde Hanım Etlik Semt Polikliniğinde yıkım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yıkım yapan işçilerin demir boruları kestikleri sırada çıkan kıvılcımlar kabloları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Binadan yükselen dumanları gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına anında müdahalede bulundu.


Binada insanların olmadığını ancak köpek yavrularının bulunduğunu öğrenen itfaiye erleri, zaman kaybetmeden harekete geçti. Bir taraftan yangına müdahale eden ekipler, bir taraftan da içeride bulunan 8 tane yavru köpeği yanan binadan tahliye ederek güvenli bölgeye aldı.


Yapılan söndürme çalışmalarının ardından ekipler bir süre daha soğutma çalışmalarını sürdürdü.




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